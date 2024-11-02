16 спортсменок из Московской области примут участие на чемпионате России по боксу

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16 спортсменок представят Подмосковье на чемпионате России по боксу среди женщин. Соревнования пройдут с 2 по 9 ноября в городском округе Серпухов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.