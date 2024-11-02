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16 спортсменок из Московской области примут участие на чемпионате России по боксу

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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16 спортсменок представят Подмосковье на чемпионате России по боксу среди женщин. Соревнования пройдут с 2 по 9 ноября в городском округе Серпухов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В состав сборной региона вошли три спортсменки из Домодедова, а также представительницы Дмитрова, Химок, Королёва, Клина, Чехова, Электростали, Подольска и Серпухова.

Отметим, что в этом году чемпионат России по боксу среди женщин проводится в 25-й раз. В нём примут участие 185 спортсменок из 50 регионов России.



Соревнования пройдут во Дворце спорта «Надежда», городской округ Серпухов.
Чемпионат проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#чемпионат россии
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Спортсменка из Московской области выиграла Всероссийские соревнования по шорт-треку
02 ноября 2024, 09:44

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка Фаиля Аймалетдинова из Московской области стала победительницей Всероссийских соревнований по шорт-треку, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Представительница Подмосковья Фаиля Аймалетдинова стала лучшей на дистанции 1500 метров среди юниорок, опередив соперниц из Свердловской области и Санкт-Петербурга.

В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана, Приморского и Краснодарского краёв, а также из Московской, Калининградской, Нижегородской, Ярославской и других областей.

Юниоры в возрасте 18-19 лет соревновались на дистанциях 1500, 1000 и 500 метров. Эти старты стали отборочными для Российско-Китайских игр, которые пройдут в январе в Южно-Сахалинске. В состав сборной России войдут 20 лучших спортсменов.

Всероссийские соревнования по шорт-треку «Кубок шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана» проходили с 31 октября по 3 ноября 2024 года в Рыбинске (Ярославская область).

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Кавазашвили пожелал победы «Спартаку» в предстоящем дерби с ЦСКА
01 ноября 2024, 21:08

Фото: iStock/Rost-9D

Экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что ждёт победы команды Деяна Станковича в матче с ЦСКА.
Кроме того, он выразил надежду на то, что «Спартаку» удастся забрать три очка и обойти заклятого соперника в турнирной таблице.

«Я буду ждать победы «Спартака». И больше ничего. Я просто и только хочу победы «Спартака», — поделился в беседе с NEWS.ru Кавазашвили.

До этого комментатор и спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от игры «Спартака» и ЦСКА, которая состоится завтра, 2 ноября, и спрогнозировал сложный матч для красно-белых. По его мнению, при равных профессиональных качествах команд, психологическое преимущестыво на стороне красно-синих.

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#футбол
#игра
#рпл
#спартак
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Губерниев предрёк тяжёлую игру «Спартаку» в матче с ЦСКА
01 ноября 2024, 20:56

Дмитрий Губерниев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Комментатор и спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от игры «Спартака» и ЦСКА, которая состоится завтра, 2 ноября, и спрогнозировал сложный матч для красно-белых.
«Для «Спартака» это будет тяжёлая игра. У ЦСКА меньше нервотрёпки, команда идёт своим чередом, пока не сильно хватает звёзд с неба, но идёт в числе лидеров. «Спартак» же в зоне турбулентности. Если ЦСКА сыграет более хладнокровно и одержит победу, то за дальнейший полёт «Спартака» ручаться сложно. По уровню мастерства команды примерно одинаковые, но психологическое преимущество на стороне ЦСКА», — объяснил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее бывший спортивный директор «Зенита» и экс-тренер сборной России Игорь Корнеев назвал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича слабым профессионалом.

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#тренер
#игра
#спартак
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Корнеев назвал Станковича слабым тренером
01 ноября 2024, 20:49

Деян Станкович (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Бывший спортивный директор «Зенита» и экс-тренер сборной России Игорь Корнеев назвал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича слабым профессионалом.
«Станкович пока жёстко не дотягивает до уровня «Спартака». Это чувствуется во многих деталях и моментах, связанных с определением состава, заменами, управлением командой и регрессом игроков. Результаты «Спартака» связаны с плохой укомплектованностью команды и тем, что у руля слабый тренер», – поделился мнением в беседе с Metaratings.ru Корнеев.

Ранее сербский тренер Ненад Мияйлович рассказал о большой популярности в его стране российского футбола. Кроме этого, он поделился ожиданиями от встречи ЦСКА и «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

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#тренер
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Мияйлович заявил о большой популярности российского футбола в Сербии
01 ноября 2024, 20:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Сербский тренер Ненад Мияйлович рассказал о большой популярности в его стране российского футбола.
Кроме этого, он поделился ожиданиями от встречи ЦСКА и «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

«В Сербии сейчас очень популярен российский футбол. Его транслируют на местном телевидении. Станкович и Николич очень известны среди футбольных болельщиков Сербии. Интерес к матчу добавляет то, что Станкович был тренером «Црвены звезды», а Николич – «Партизана». Мы ждём красивого футбола. Мой прогноз на этот матч – ничья, но зрелищная и с большим количеством голов», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Мияйлович.

Ранее бывший нападающий московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что ЦСКА необходимо усиление на трансферном рынке для полноценной борьбы за первые места в РПЛ.

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Масалитин раскрыл, что нужно сделать ЦСКА для борьбы за первые места
Масалитин рекомендовал ЦСКА усиливаться на трансферном рынке
01 ноября 2024, 19:44

Фото: iStock/matimix

Бывший нападающий московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что ЦСКА необходимо усиление на трансферном рынке для полноценной борьбы за первые места в РПЛ.
«Любой тренер приходит в клуб для того, чтобы бороться за первое место. Николича для этого и брали, не просто же так он пришёл. Он смотрел, изучал состав команды, под него были сделаны трансферы, взяты свободные агенты. Конечно, чтобы бороться за высокие места, нужно усиливаться дополнительно — конкуренция большая», — пояснил в беседе с Газета.ру Масалитин.

А экс-защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча команды с ЦСКА, который состоится завтра, 2 ноября. Он высказал мнение о том, что игра закончится ничьей.

«ЦСКА было тяжело создавать моменты в матче с «Факелом», «Спартак» нестабильно играет. Если честно, не жду какого-то яркого матча. Конечно, это дерби, но я не жду обилия голов. Это одно из самых ярких дерби страны, и болельщики создадут нужный антураж матчу. Я больше склоняюсь к ничьей в этом матче», — поделился в беседе с Metaratings.ru Гранат.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что основная проблемы клуба заключается в нехватке качественных игроков в линии атаки.

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#конфликт
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Пономарев выявил основную проблему ЦСКА
01 ноября 2024, 19:35

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что основная проблемы клуба заключается в нехватке качественных игроков в линии атаки.
«У нас нет нападения, мы все время от этого страдаем. Взяли Пьянича — он хорош. Он и принять мяч может, и распорядиться им грамотно, и пас отдать ювелирный, но для этого нужны нападающие, которые бы открывались под эти передачи и реализовывали моменты. А они не предлагают себя на футбольном поле», — прояснил в беседе с Газета.ру Пономарев.

А российский тренер Сергей Силкин предположил, что матч «Спартака» и ЦСКА, который состоится завтра, 21 ноября, будет боевым.

«Дерби получится очень боевым. Эмоции выйдут на первый план, допускаю, что в матче будет много борьбы, а не футбола. На бумаге фаворита нет, но ЦСКА при Николиче смотрится солиднее, чем «Спартак» при Станковиче», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Ранее бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Владимир Гранат поделился, что от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Ростовом» ожидает победу первых.

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#тренер
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#матч
#рпл
#эмоции
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«РБ Спорт»: Игорь Денисов вернётся в Петербург
01 ноября 2024, 14:13

Игорь Денисов (Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев)

Тренер академии «Торпедо» Игорь Денисов вернётся на работу в Санкт-Петербург. Об этом сообщила издание «РБ Спорт».
Так, по имеющейся у издания информации, спортивная школа олимпийского резерва «Зенит» в Санкт-Петербурге предложила работу Игорю Денисову. При этом отмечается, что, вероятнее всего, тренер начнёт занятия с командой ребят 2011 года рождения.

Ранее главный тренер кувейтской «Аль-Кадсии» Желько Петрович поддержал своего коллегу Станислава Черчесова и призвал не винить того в неудачах сборной Казахстана. По его мнению, несмотря ни на что Черчесов является высококлассным профессионалом.

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#тренер
#футбол
#санкт-петербург
#работа
#спорт
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Волейболисты из Волоколамска приняли участие в турнире «Золотой финал»
01 ноября 2024, 13:10

Игорь Денисов (Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев)

В посёлке Горки-10 Одинцовского района 29 октября прошёл финальный этап турнира «Золотой Финал Открытого Первенства ОГО_Волейбол_Осень». В соревнованиях участвовали четыре команды из Можайска, Волоколамска и Наро-Фоминска, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Первое место на турнире занял Можайск. Второе место досталось команде «Лама» из Волоколамска, а третье и четвёртое места заняли команды «Вымпел» и «Зодиак» из Наро-Фоминска.

Волейболисты из Волоколамска в двух встречах с соперниками из Наро-Фоминска выиграли со счётом 2:1, но уступили команде из Можайска.

Лучшими игроками «золотого финала» команды «Лама» стали: Анна Рыжова (2007 г. р.), Захар Метлов (2006 г. р.), Степан Соколов (2010 г. р.) и Владимир Шматков (2011 г. р.).

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