16 спортсменок из Московской области примут участие на чемпионате России по боксу

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
16 спортсменок представят Подмосковье на чемпионате России по боксу среди женщин. Соревнования пройдут с 2 по 9 ноября в городском округе Серпухов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В состав сборной региона вошли три спортсменки из Домодедова, а также представительницы Дмитрова, Химок, Королёва, Клина, Чехова, Электростали, Подольска и Серпухова.
Отметим, что в этом году чемпионат России по боксу среди женщин проводится в 25-й раз. В нём примут участие 185 спортсменок из 50 регионов России.
Соревнования пройдут во Дворце спорта «Надежда», городской округ Серпухов.
Чемпионат проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Отметим, что в этом году чемпионат России по боксу среди женщин проводится в 25-й раз. В нём примут участие 185 спортсменок из 50 регионов России.
Соревнования пройдут во Дворце спорта «Надежда», городской округ Серпухов.
Чемпионат проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова