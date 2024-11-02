Подмосковные борцы завоевали золото и бронзу чемпионата мира в Албании

Фото: пресс-служба Международной федерации спортивной борьбы
Подмосковные спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали чемпионата мира по спортивной борьбе в неолимпийских дисциплинах. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В весовой категории до 92 кг не было равных двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву. В заключительном противостоянии он не оставил шансов грузинскому борцу Мириани Майсурадзе. Титул чемпиона мира Садулаев завоевал в шестой раз в карьере», – отметили в ведомстве.Победитель первенства мира и Европы Иналбек Шериев занял третье место в весовой категории до 70 кг. В утешительной схватке за третье место он с разгромным счётом 10:0 взял верх над украинцем Василием Шуптаром.
Оба российских борца представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.
Чемпионат проходил с 28 по 31 октября в столице Албании Тиране.
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