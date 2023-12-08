Боец Олейник о Родригесе: «Мне всё в нём нравится»

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Российский боец Алексей Олейник охарактеризовал своего соперника в турнире RCC Фернандо Родригеса как достойного противника.
«Мне всё в нём нравится – здоровенный молодой кабан, весь татуированный, красивый и т. д. Нравится всё, кроме того, что я уже с ним тренировался в ATT. Я не люблю драться с теми, с кем тренировался там. 90 с лишним процентов из них спрашивали у меня, как им защищаться от джиу-джитсу. Я с абсолютной искренностью и честностью со всеми всегда делился. Все остальное — нормально. Я в очень неплохой форме, очень хочу драться», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Олейник.
Ранее соперником Олейника в турнире должен был стать Оли Томпсон, однако последний не успел сделать визу, и его поменяли на Фернандо Родригеса.
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