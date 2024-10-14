Боксёры из Подмосковья стали лучшими на чемпионате России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по боксу среди мужчин 19-40 лет, такой результат обеспечил подмосковной сборной первое место в общекомандном зачёте турнира, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали в копилку подмосковной команды принесли два представителя Ногинска: Константин Опольский, выступающий в весовой категории 60 килограммов, и Владимир Мнацаканян, выступающий в весовой категории 48 кг, а также Егор Плоцын из Одинцовского округа, соревнующийся в весовой категории 92 килограмма», — говорится в сообщении.Серебряную медаль выиграл боксёр из Люберец Светослав Тетерин в весовой категории +92 кг. А бронзовые награды завоевали спортсмен из Электростали Одинамухаммад Одинаев в весовой категории 71 кг и представитель Балашихи Виталий Бойцов в весовой категории 57 кг.
Кроме того, Светослава Тетерина отметили специальным призом «За волю к победе».
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