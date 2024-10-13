Около 30 тысяч человек пробежали марафон по центральным улицам Москвы

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Около 30 тысяч человек пробежали московский марафон по центральным улицам столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что одиннадцатый московский марафон состоялся в городе 12 и 13 октября. Были проведены забеги на 42,2 и 10 километров, а также корпоративная и студенческая эстафеты.
В общей сложности в мероприятии приняли участие порядка 30 тысяч человек. Из них около 14 тысяч – в основном старте и более 15,5 тысячи в дистанции на 10 километров.
Маршрут марафона проходил по Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля.
На время проведения мероприятия в центре столицы перекрывали улицы для движения транспорта.
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В общей сложности в мероприятии приняли участие порядка 30 тысяч человек. Из них около 14 тысяч – в основном старте и более 15,5 тысячи в дистанции на 10 километров.
Маршрут марафона проходил по Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля.
На время проведения мероприятия в центре столицы перекрывали улицы для движения транспорта.
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Анастасия Чинкова