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Около 30 тысяч человек пробежали марафон по центральным улицам Москвы

13 октября 2024, 20:05
Фото: iStock/Pavel1964

Фото: iStock/Pavel1964

Около 30 тысяч человек пробежали московский марафон по центральным улицам столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что одиннадцатый московский марафон состоялся в городе 12 и 13 октября. Были проведены забеги на 42,2 и 10 километров, а также корпоративная и студенческая эстафеты.

В общей сложности в мероприятии приняли участие порядка 30 тысяч человек. Из них около 14 тысяч – в основном старте и более 15,5 тысячи в дистанции на 10 километров.



Маршрут марафона проходил по Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля.

На время проведения мероприятия в центре столицы перекрывали улицы для движения транспорта.

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#марафон
#маршрут
#мероприятия
Бетербиев стал первым за 21 год абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе
13 октября 2024, 09:39

Фото: istockphoto/Kalawin

Российский боксёр из Дагестана Артур Бетербиев в Эр-Рияде победил другого россиянина Дмитрия Бивола большинством судейских голосов. Тем самым он стал первым за 21 год абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.
Последним, кто владел всеми чемпионскими поясами в этой весовой категории, был легендарный Рой Джонс. В 2003 году он решил перейти в тяжеловесы, и титул стал вакантным. Теперь 39-летний российский боксер является чемпионом мира в полутяжелом весе по всем существующим в профессиональном боксе версиям: WBC, WBO, IBF, WBA и IBO.

Бой получился ярким и зрелищным. Все свои предыдущие 20 поединков Бетербиев завершил досрочно: ни один из оппонентов не сумел избежать нокаута. На счету Бивола числилось 23 победы на профессиональном ринге, из которых в 12 он нокаутировал соперника, при одном поражении.

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Ни в одном из раундов боксёры не боролись «за очки», они по очереди шли вперёд, не избегая жёсткого обмена ударами. Яркий панчер Бетербиев по прозвищу БТР не без оснований рассчитывал на свой сокрушительный удар. Но Бивол благодаря технике и быстрой работе ног избегал прямых попаданий.

В трёх заключительных «чемпионских» раундах, пожалуй, чуть ярче и активнее был Бетербиев. Один из судей посчитал поединок ничейным, двое других признали победителем боксёра из Дагестана, что позволило ему собрать у себя все чемпионские пояса. Несмотря на солидный возраст, Бетербиев не собирается вешать перчатки на гвоздь. Он также не исключил вероятности ещё одного поединка с 33-летним Биволом, который не может считать, что безоговорочно проиграл. Возможно, болельщиков ждёт ещё один яркий бой российских боксёров.

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#возраст
#перчатки
#очки
#удар
#бокс
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Спортсмен из Серпухова занял первое место в турнире по практической стрельбе
12 октября 2024, 16:59

Фото: пресс-служба г.о. Серпухов

В Балашихе состоялись Первенство и Чемпионат Московской области по практической стрельбе из пневматического пистолета, посвящённые Герою России А.И. Потапову. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Отмечается, что мероприятия собрали свыше 150 участников, в числе которых были как опытные спортсмены, так и новички из разных городов, включая Серпухов.

В ходе турнира особое внимание привлёк Михаил Куклёнков, представляющий стрелковую школу «Пяти Колец». Благодаря своим мастерству и точности, он занял первое место в категории мужчины/женщины, класс «серийный». На протяжении всего чемпионата он демонстрировал отличные результаты, добиться которых ему помогли годы упорных тренировок и преданности выбранному виду спорта.

Подчеркнём, что достижения Куклёнкова вдохновляют молодых спортсменов и указывают на высокий уровень подготовки спортсменов Серпухова.

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#чемпионат
#турнир
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Самбист из Дубны выиграл золото на Первенстве мира
12 октября 2024, 15:23

Фото: администрация г.о. Дубна

Воспитанник спортивной школы «Дубна» Михаил Спориш выиграл золото на Первенстве мира по боевому самбо 2024. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
Отмечается, что молодой человек одержал победу в первый день соревнований, в которых принимали участие юниоры в возрасте 18-20 лет в весовой категории свыше 98 кг. Соревнования проходили в городе Ларнака на Кипре.

Впервые на тренировку по самбо молодой человек попал в возрасте восьми лет – пошёл вместе со своими друзьями. Первые значимые победы Михаил начал одерживать в 13-14 лет. Он продолжал посещать все занятия, оттачивать приёмы и технику бросков, что позволило ему выбиться в лидеры.

Старший тренер отделения борьбы спортивной школы «Дубна», заслуженный работник физической культуры России Николай Малышев охарактеризовал Михаила как терпеливого, исполнительного, дисциплинированного и трудолюбивого юношу.

Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил Михаила и тренеров спортивной школы «Дубна» с победой в Первенстве мира по боевому самбо.

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#дубна
#самбо
#соревнования
#победа
#тренер
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#чемпионат
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Спортсменки клуба «Равные возможности» завоевали серебро на чемпионате по волейболу сидя
12 октября 2024, 13:56

Фото: администрация г.о. Серпухов

Во дворце спорта «Егорьевск» 10 октября состоялся чемпионат Московской области по волейболу сидя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Отмечаться, что соревнования собрали спортсменов из шести подмосковных городов: Воскресенска, Егорьевска, Коломны, Подольска, Серпухова и Щёлкова. Это мероприятие является важным этапом в спортивной карьере участников, поскольку соревнования проводились среди мужчин и женщин раздельно, что позволило каждому спортсмену в полной мере показать свои навыки и мастерство.

Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Равные возможности» ​представил на чемпионат команду женщин, которая заняла второе командное место.

Подчеркнём, что прошедшие соревнования были отборочными перед чемпионатом России. По их итогам будет определён состав сборной Подмосковье.

Победителей и призёров по результатам соревнований наградили медалями и грамотами от Министерства физической культуры и спорта Московской области.

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#спорт
#подмосковье
#соревнования
#чемпионат
#серпухов
#волейбол
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Губерниев: Футболист не должен рассказывать про алкоголь всей стране
11 октября 2024, 21:47

Фото: iStock/Александр Вильф

Комментатор Дмитрий Губерниев рекомендовал спортсменам, в частности футболистам, рассказывать не об алкоголе, а о чём-то более положительном.
Так он прокомментировал слова футболиста Максима Глушенкова о том, что он лучше выпьет пива вместо колы, и что после матчей позволяет себе по две бутылки.

«Мы знаем, что футболисты выпивают пиво. Главное, чтобы Глушенков не перешёл с пива на водку с виски. Нужно задать вопрос «Зениту». С моей точки зрения, футболист должен сеять разумное, доброе, вечное, а не рассказывать про алкоголь всей стране», – отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее сербский тренер Радослав Батак заявил, что сам не пьёт пиво после матчей и другим не рекомендовал бы.

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#алкоголь
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#футболист
#рф
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Капитан «Трактора» Ткачёв о старте команды в КХЛ: Настраиваемся только на победы
11 октября 2024, 21:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Капитан «Трактора» Владимир Ткачёв высказался о старте клуба в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Мы просто работаем. Это плоды работы всей команды. Ребята стараются. Конечно, когда есть серия побед, это придаёт положительные эмоции. Мы настраиваемся только на победы, и других мыслей у нас нет», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Ткачёв.

Напомним, что с начала нового сезона КХЛ «Трактор» за 13 матчей одержал девять побед и потерпел четыре поражения.

Ранее российский защитник «Трактора» Илья Карпухин назвал отличной игрой матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где челябинцы одержали победу.

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#кхл
#трактор
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#хоккей
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Радослав Батак прокомментировал своё отношение к пиву
11 октября 2024, 21:27

Фото: iStock/Kseniya Romazanova

Сербский тренер Радослав Батак заявил, что сам не пьёт пиво после матчей и другим не рекомендовал бы.
При этом он признался, что не запрещает футболистам выпивать напиток после матчей.

Так он прокомментировал слова футболиста Максима Глушенкова о том, что он лучше выпьет пива вместо колы, и что после матчей позволяет себе по две бутылки.

«Доктора объясняли, что пиво — это не хорошо. Но есть люди, которые любят пиво, хотя я к ним не отношусь. Конечно, кола самая вредная и если выбирать меньшее из двух зол, то лучше пиво. После игр главное — карбогидрат, хорошее питание и вода. После победных матчей на совместном ужине игроки у меня спрашивали, можно выпить. Да, если кто-то чувствует, что ему станет легче после одного пива и он получит удовольствие», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Батак.

Тренер подчеркнул, что, по его мнению, после матчей всё же организму нужно не пиво, чтобы восполнить потраченную энергию.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.

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#спорт
#тренер
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#пиво
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#рф
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Смородская назвала Батракова открытием сезона
11 октября 2024, 21:19

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.
«Батраков — открытие сезона. Очень уверено играет. Он показывает удивительно высокий уровень футбола для своего возраста. «Локомотив» так высоко идет в том числе благодаря его действиям на поле», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

До этого Алексей Батраков был признан лучшим игроком месяца в РПЛ.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказывал мнение о том, что лучшим тренером РПЛ является Михаил Галактионов. Специалист подчёркивал профессионализм тренера, отмечая, что тот вызывает не только доверие, но и показывает хорошие результаты работы.

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#тренировки
#рпл
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Мусаев раскрыл, против кого хотел бы сыграть
Мусаев выразил желание сыграть против Англии и Бразилии
11 октября 2024, 21:07

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился, что встретился бы на футбольном поле в матчах против команд Англии и Бразилии.
«Хотел бы сыграть против Бразилии и Англии. Нравятся, как там играют нападающие Уоткинс и Винисиус», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Мусаев.

Он также выразил сожаление по поводу отмены матча с Пакистаном, отметив, что игра с любой сборной является опытом, а отстаивание на поле не просто своей команды, а страны в составе сборной – это, по мнению спортсмена, прекрасно.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.

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