Бетербиев стал первым за 21 год абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе

Фото: istockphoto/Kalawin
Российский боксёр из Дагестана Артур Бетербиев в Эр-Рияде победил другого россиянина Дмитрия Бивола большинством судейских голосов. Тем самым он стал первым за 21 год абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.
Последним, кто владел всеми чемпионскими поясами в этой весовой категории, был легендарный Рой Джонс. В 2003 году он решил перейти в тяжеловесы, и титул стал вакантным. Теперь 39-летний российский боксер является чемпионом мира в полутяжелом весе по всем существующим в профессиональном боксе версиям: WBC, WBO, IBF, WBA и IBO.
Бой получился ярким и зрелищным. Все свои предыдущие 20 поединков Бетербиев завершил досрочно: ни один из оппонентов не сумел избежать нокаута. На счету Бивола числилось 23 победы на профессиональном ринге, из которых в 12 он нокаутировал соперника, при одном поражении.
Фото: istockphoto/FOTOKITA
Ни в одном из раундов боксёры не боролись «за очки», они по очереди шли вперёд, не избегая жёсткого обмена ударами. Яркий панчер Бетербиев по прозвищу БТР не без оснований рассчитывал на свой сокрушительный удар. Но Бивол благодаря технике и быстрой работе ног избегал прямых попаданий.
В трёх заключительных «чемпионских» раундах, пожалуй, чуть ярче и активнее был Бетербиев. Один из судей посчитал поединок ничейным, двое других признали победителем боксёра из Дагестана, что позволило ему собрать у себя все чемпионские пояса. Несмотря на солидный возраст, Бетербиев не собирается вешать перчатки на гвоздь. Он также не исключил вероятности ещё одного поединка с 33-летним Биволом, который не может считать, что безоговорочно проиграл. Возможно, болельщиков ждёт ещё один яркий бой российских боксёров.
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Бой получился ярким и зрелищным. Все свои предыдущие 20 поединков Бетербиев завершил досрочно: ни один из оппонентов не сумел избежать нокаута. На счету Бивола числилось 23 победы на профессиональном ринге, из которых в 12 он нокаутировал соперника, при одном поражении.
Фото: istockphoto/FOTOKITA
Ни в одном из раундов боксёры не боролись «за очки», они по очереди шли вперёд, не избегая жёсткого обмена ударами. Яркий панчер Бетербиев по прозвищу БТР не без оснований рассчитывал на свой сокрушительный удар. Но Бивол благодаря технике и быстрой работе ног избегал прямых попаданий.
В трёх заключительных «чемпионских» раундах, пожалуй, чуть ярче и активнее был Бетербиев. Один из судей посчитал поединок ничейным, двое других признали победителем боксёра из Дагестана, что позволило ему собрать у себя все чемпионские пояса. Несмотря на солидный возраст, Бетербиев не собирается вешать перчатки на гвоздь. Он также не исключил вероятности ещё одного поединка с 33-летним Биволом, который не может считать, что безоговорочно проиграл. Возможно, болельщиков ждёт ещё один яркий бой российских боксёров.
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Александр Бойцов