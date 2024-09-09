Боксёры из Подмосковья выиграли 12 медалей на всероссийском турнире

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на соревнованиях по боксу российского физкультурно-спортивного общества «Спартак», сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Среди женщин 19-40 лет золотых медалей удостоились подмосковные спортсменки Любовь Макеева в весовой категории 57 кг, Полина Спирина в весовой категории 54 кг и Юлия Чумгалакова в весовой категории 50 кг. Среди мужчин в возрасте 19-14 лет золото Подмосковью принесли Сергей Оганисян, выступавший в весовой категории 80 кг, Арцруни Хачатрян (67 кг), Борис Шикунов (63,5 кг), Богдан Лежнёв (60 кг) и Хасан Салохидинов (54 кг)», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала поднялся Андрея Максименко, выступавший в весовой категории 75 килограммов.
А бронзовые награды завоевали Теймураз Набиев в весовой категории 86 кг, Иван Нушкин (75 кг) и Асрор Акпарходжаев (63,5 кг).
По итогам соревнований сборная Подмосковья завоевала первое место в неофициальном командном зачёте.
Всего в турнире приняли участие 130 спортсменов из 24 регионов России.
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