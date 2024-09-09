Боксёры из Подмосковья выиграли 12 медалей на всероссийском турнире

Капитана московского «Локомотива» и игрока футбольной сборной России Дмитрия Баринова могут арестовать на 15 суток за неоплаченные штрафы ГИБДД. Всего за полтора года он насобирал рекордные для Российской премьер-лиги (РПЛ) 703 нарушения на общую сумму 642 тысячи рублей.