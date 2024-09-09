Подмосковные велосипедистки завоевали медали всероссийских турниров по ВМХ

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую и серебряную медали завоевали спортсменки из Московской области на всероссийских соревнования и первенстве России по велоспорту ВМХ фристайл-парк, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Высшую награду всероссийских соревнований среди девушек 15-16 лет завоевала София Непрынцева из подмосковного Училища олимпийского резерва № 1. Серебро взяла представительница Москвы, а бронзу — спортсменка из Тюменской области», — говорится в сообщении.Серебряную медаль первенства России среди юниоров 19-21 лет завоевала ещё одна воспитанница областного Училища олимпийского резерва № 1 — Алина Грамашова. А золотая и бронзовая медали в этой категории достались велосипедисткам из Санкт-Петербурга.
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