В дубненском спорткомплексе «Руслан» обновят зал борьбы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В спортивном комплексе «Руслан» в Дубне стартовал ремонт зала борьбы, сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Зал преобразится через два месяца.
Сейчас со стен снимают старое покрытие, их покрасят в светлые тона. Как уверяют специалисты, это важно, так как помещение довольно тёмное, а за окнами лес. Также будет отремонтирована входная группа, обновлён потолок.
График работ согласован. Ремонт планируется закончить до конца октября, и спортсмены смогут начать тренировки. Для этого закуплено новое оборудование.
Читайте также:
Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» вышли в 1/8 Кубка России
Конькобежцы из Подмосковья завоевали 15 медалей на всероссийских соревнованиях
Более 50 единоборцев открыли сезон в Мытищах
График работ согласован. Ремонт планируется закончить до конца октября, и спортсмены смогут начать тренировки. Для этого закуплено новое оборудование.
«Купили борцовские ковры и спортивную форму. Постоянно находимся на связи, советуемся с тренером нашей спортшколы, мастером спорта СССР, заслуженным работником физической культуры России Николаем Малышевым», – рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.Как отметили в администрации, воспитанники секции показывают высокие результаты. Через месяц дубненскому самбисту Михаилу Споришу предстоит защищать в составе сборной России честь страны на первенстве мира среди юниоров.
Читайте также:
Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» вышли в 1/8 Кубка России
Конькобежцы из Подмосковья завоевали 15 медалей на всероссийских соревнованиях
Более 50 единоборцев открыли сезон в Мытищах
Лора Луганская