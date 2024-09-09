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В дубненском спорткомплексе «Руслан» обновят зал борьбы

09 сентября 2024, 14:31
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В спортивном комплексе «Руслан» в Дубне стартовал ремонт зала борьбы, сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Зал преобразится через два месяца.
Сейчас со стен снимают старое покрытие, их покрасят в светлые тона. Как уверяют специалисты, это важно, так как помещение довольно тёмное, а за окнами лес. Также будет отремонтирована входная группа, обновлён потолок.

График работ согласован. Ремонт планируется закончить до конца октября, и спортсмены смогут начать тренировки. Для этого закуплено новое оборудование.


«Купили борцовские ковры и спортивную форму. Постоянно находимся на связи, советуемся с тренером нашей спортшколы, мастером спорта СССР, заслуженным работником физической культуры России Николаем Малышевым», – рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Как отметили в администрации, воспитанники секции показывают высокие результаты. Через месяц дубненскому самбисту Михаилу Споришу предстоит защищать в составе сборной России честь страны на первенстве мира среди юниоров.

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Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» вышли в 1/8 Кубка России
09 сентября 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» одержала четыре победы на предварительном этапе Кубка России по волейболу среди женщин и вышла в одну восьмую финала, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Отлично прошли предварительный этап без поражений и вышли в 1/8 финала Кубка России. Главное не сбавлять набранный темп — уже 16 сентября в домашней игре встретимся с «Енисеем», — сказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.
В министерстве напомнили, что первую игру волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» выиграли у команды «Сахалин» из Южно-Сахалинска, встреча завершилась со счётом 3:0. Второй матч в рамках Кубка России состоялся с командой «Омичка» из Омской области: представительницы Подмосковья выиграли со счётом 3:1. С таким же счётом они одержали третью победу в матче с командой «Уралочка-УРГЭУ» из Свердловской области. А завершающей предварительный этап стала игра с «Амурскими тигрицами» из Хабаровского края. Их подмосковные волейболистки обыграли со счётом 3:0.

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#кубок россии
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#минспорта мо
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Конькобежцы из Подмосковья завоевали 15 медалей на всероссийских соревнованиях
09 сентября 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Девять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали выиграли подмосковные спортсмены на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы конькобежного центра «Коломна», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золотые медали завоевали Виктория Морозова в забегах на 500 м, 1000 м, 1500 м и 3000 м среди женщин, Ксения Сиразева в страте 500 м среди юниорок 18-19 лет, Михаил Казелин поднялся на высшую ступень пьедестала по итогам забегов на 500 м, 1000 м и 1500 м среди мужчин, а Илья Иванов в этой же категории выиграл золото на дистанции 5000 м», — говорится в сообщении.
Серебряные награды завоевали Софья Годованская в старте на 3000 м среди женщин, Мария Сыряная в забеге на 500 м среди юниорок 18-19 лет, а Даниил Чмутов и Егор Пронин пришли вторыми в мужских стартах на 5000 м и 1000 м соответственно.

Бронзовые медали по итогам соревнований достались Екатерине Плачинде в забеге на 1000 метров среди женщин и Кирилл Родионову на дистанции 1500 м среди мужчин.

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#подмосковье
#соревнования
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Более 50 единоборцев открыли сезон в Мытищах
09 сентября 2024, 10:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В центре единоборств прошло первенство городского округа Мытищи среди юношей 2009-2010 10 годов рождения по греко-римской борьбе. Оно было посвящено памяти первого главы и почётного гражданина Мытищинского района Анатолия Астрахова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В соревновательном режиме после каникул проверили свои силы более 50 юных мастеров греко-римского стиля борьбы из шести муниципалитетов Московской области.
«Такие соревнования мы проводим на постоянной основе. Это проверочные турниры, начало подготовки к новому сезону. Для тренеров важно оценить состояние спортсменов, выстроить тренировочный процесс», – сказал тренер мытищинской спортшколы «ЦДЮС» Самир Алиев.
Как отметили в администрации, турнир памяти Анатолия Астрахова стал для округа традиционным. В мытищинский центр единоборств приезжают воспитанники ведущих спортивных школ. На трибунах можно увидеть известных спортсменов и почётных гостей.

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В Париже завершилась Паралимпиада-2024
08 сентября 2024, 23:25

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Летние Паралимпийские игры 2024 года завершились в Париже, передает РИА Новости.
Церемония закрытия прошла на стадионе «Стад де Франс». На нее были приглашены российские спортсмены, не участвовавшие в церемонии открытия.

Всего на Паралимпийские игры в Париже на нейтральной основе были приглашены 88 российских спортсменов. Отечественные атлеты выступали в таких дисциплинах, как легкая атлетика, плавание, настольный теннис, тхэквондо и триатлон.

Российские спортсмены завоевали 64 награды, в том числе 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Команда под нейтральным флагом заняла восьмое место в медальном зачете.

Паралимпийские игры проходили в столице Франции с 28 августа. До этого в Париже состоялись Олимпийские игры, в которых 15 российских спортсменов участвовали с нейтральным статусом.

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Футбольная сборная России не может вылететь из Вьетнама из-за тайфуна
07 сентября 2024, 16:23

Фото: istockphoto/SingerGM

Матч сборной России с командой Таиланда, запланированный на 7 августа, был отменён из-за урагана. Однако сразу вылететь в Москву футболисты не смогут по той же причине.
Ещё накануне вьетнамские синоптики предупреждали, что на Ханой надвигается тайфун «Яга», который может стать самым сильным за последние десять лет, сообщает «Чемпионат.ком». Сегодня утром на город обрушился ураганный ветер, который буквально сбивал с ног, и стало очевидным, что запланированный матч с Таиландом провести не удастся.

Однако после того, как стало известно, что игра отменена, российские футболисты и другие члены делегации не смогли вылететь в Москву. Аэропорт в Ханое закрыт, в данный момент авиасообщение не осуществляется.

Изначально вылет команды домой был запланирован на 8 августа. Пока остаётся неизвестным, когда погода позволит возобновить авиаперелёты.

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Футболисту сборной России Баринову грозит 15 суток за неоплаченный штраф ГИБДД
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Футболисту сборной России Баринову грозит 15 суток за неоплаченный штраф ГИБДД
07 сентября 2024, 13:27

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Капитана московского «Локомотива» и игрока футбольной сборной России Дмитрия Баринова могут арестовать на 15 суток за неоплаченные штрафы ГИБДД. Всего за полтора года он насобирал рекордные для Российской премьер-лиги (РПЛ) 703 нарушения на общую сумму 642 тысячи рублей.
Любимый в среде профессиональных футболистов чёрный Mercedes-Benz G-класса («гелик») Баринов купил не так давно, в начале 2022 года, сообщает телеграм-канал Mash. И с тех пор регулярно попадает на все радары столицы. Больше всего штрафов у футболиста за превышение скорости — 388. 120 — за не пристёгнутый ремень, 89 — за езду по обочине и так далее. Есть также штраф за то, что вёз ребёнка без детского кресла.

Однако оплачивать многочисленные штрафы спортсмен не торопится. Все сроки уже давно истекли, и теперь сумма платежей вырастет вдвое. Кроме того, по закону футболиста могут арестовать на 15 суток или отправить на исправительные работы сроком на 50 часов.

Сейчас Баринов в составе сборной России находится во Вьетнаме. Сегодня должна была состояться товарищеская игра с Таиландом, но матч отменили из-за тайфуна. По этой же причине команда пока не может вылететь в Москву.

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«Химки» выиграли первый Суперкубок VK Видео, победив «Broke Boys»
07 сентября 2024, 11:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В городском округе Химки первый раз состоялся масштабный медиафутбольный турнир — Суперкубок VK Видео. Профессиональная команда из Российской Премьер-Лиги «Химки» и триумфаторы пятого сезона Медиалиги «Broke Boys» сыграли на стадионе «Арена Химки». Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу химчан.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Счёт открыл полузащитник «Химок» Денис Глушаков на 13-й минуте. На 50-й минуте хавбек Бутта Магомедов удвоил преимущество химчан. Помимо этого, по итогам встречи полузащитник ФК «Химки» Хетаг Хосонов был отмечен как «Лучший игрок матча».

«Химки» и «Broke Boys» встретились в официальной игре первый раз. Матч прошёл по стандартным футбольным правилам, с небольшими дополнениями медиаформата — тут неограниченны замены и обратные замены.

«Сегодняшний матч стал ярким событием для всех нас! Поздравляем команду с заслуженной победой в Суперкубке VK. Это была настоящая борьба и душевный футбол», – заявил житель Химок Василий Кузнецов.
Кроме игры зрители и участники турнира могли насладиться насыщенной шоу-программой. На мероприятии выступили популярные российские артисты – GUF и Кассета.

Напомним, «Химки» занимают тринадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с шестью очками после семи матчей. По результатам прошлого сезона команда заняла первое место во втором дивизионе и завоевала путёвку в Российскую Премьер-Лигу.

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Антон Бобер объяснил пользу Сергеева для «Крыльев Советов»
06 сентября 2024, 20:44

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер прокомментировал переход спортсмена Ивана Сергеева в стан самарцев и отметил, что футболист способствует усилению команды.
«Сергеев — серьёзное усиление для «Крыльев». Иван много забивает, хороший нападающий. Ему не нужно время на адаптацию, потому что он знает требования тренера, команду. У Ивана была неплохая статистка в «Зените». В этой команде большая конкуренция. Надеюсь, Сергеев будет лидером самарцев. Он должен помочь «Крыльям» в реализации моментов», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Бобер.

Ранее бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поддержал идею перехода экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в ЦСКА.

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Булыкин назвал идеальную команду для Антона Миранчука
06 сентября 2024, 20:36

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поддержал идею перехода экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в ЦСКА.
Он отметил, что эта команда будет идеальной для спортсмена.

«ЦСКА — идеальный вариант для Миранчука. Там работает тренер, который хорошо знает его. Антон помог бы армейцам, добавил бы конкуренции в составе. Но там, скорее, стоит финансовый вопрос. Я на стороне того, чтобы клубы предлагали бонусную систему футболистам. Я имею в виду средние зарплаты, а все остальное за счет бонусов. Чтобы была красивая футбольная история, чтобы футболисты играли за хорошие клубы, передавали опыт и мастерство молодым», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал возможность пригласить нападающего «Ростова» Егора Голенкова в качестве кандидатуры на усиление атаки.

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