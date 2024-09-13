Более 100 пилотов выйдут на старт кольцевых автогонок под Волоколамском

Фото: пресс-служба Минспорта МО
На автодроме Moscow Raceway под Волоколамском 14 и 15 сентября состоится седьмой этап чемпионата и Кубка России по кольцевым автогонкам G-Drive СМП РСКГ Туринг. За два дня пройдёт 11 гонок, по итогам которых станут известны имена первых победителей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Всего в соревнованиях примут участие более 100 титулованных пилотов. Подмосковье будут представлять 12 спортсменов. Сергей Иевлев (Красногорск), Кирилл Киракозов (Мытищи), Евгений Самойлов (Истра) и Алексей Хаиров (Балашиха) будут соревноваться в классе Спортпрототип CN.
В классе GT4 на старт выйдут Алексей Несов (Королёв), Андрей Солуковцев (Люберцы), Никита Силаев (Красногорск) и Светлана Горбунова (Клин).
Иван Овсиенко (Чехов) и Николай Виханский (Балашиха) поборются за призовые места в классе Супер-продакшн.
В классе Туринг-лайт выступит Андрей Масленников (Королёв), а в классе S1600 регион – Артём Волков (Фрязино).
Как отметили в министерстве, соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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В классе GT4 на старт выйдут Алексей Несов (Королёв), Андрей Солуковцев (Люберцы), Никита Силаев (Красногорск) и Светлана Горбунова (Клин).
Иван Овсиенко (Чехов) и Николай Виханский (Балашиха) поборются за призовые места в классе Супер-продакшн.
В классе Туринг-лайт выступит Андрей Масленников (Королёв), а в классе S1600 регион – Артём Волков (Фрязино).
Как отметили в министерстве, соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская