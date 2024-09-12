В Котельниках для школьников провели занятие по спортивному ориентированию

Фото: пресс-служба г. о. Котельники
В Кузьминском лесопарке для детей и подростков провели занятие по спортивному ориентированию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Под руководством опытного инструктора Еленой Раздрогиной участники начали занятие с разминки. Далее ребята должны были пройти по заданному маршруту, используя карту, и найти все контрольные пункты, обозначенные на ней. Каждому из участников нужно было не только найти эти пункты, но и верно отметить их расположение на карте с использованием компаса», – говорится в сообщении.Несмотря на некоторые трудности, с которыми столкнулись юные ориентировщики, они справились с заданием и нашли все контрольные пункты.
В завершение ребята отправились на поиски особого контрольного пункта, где их ожидал сладкий подарок.
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Лора Луганская