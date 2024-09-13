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Подмосковные софтболистки завоевали Кубок России

13 сентября 2024, 10:27
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Команда женского софтбольного клуба «Карусель» из Московской области завоевала золото Кубка России, а ещё одна команда из Подмосковья — «Звезда» — заняла третье место, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В матче за первое место «Карусель» встретилась со столичной командой «Индианс» и одержала победу со счётом 5:3», — говорится в сообщении.
Отмечается, что третье место команда «Звезда» отвоевала в игре с представительницами ещё одного подмосковного клуба — «ОСШОР» из Одинцовского округа.



В министерстве также сообщили, что клуб «Карусель» представляет Рузский городской округ, а «Звезда» — Центр спортивной подготовки № 1 Московской области.

Финальный этап софтбольного Кубка России проходил 12 сентября в подмосковном посёлке Тучково.

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14 сентября в Московской области состоится традиционный фестиваль волейбола
13 сентября 2024, 11:20

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Одинцовском районе 14 сентября пройдёт VI ежегодный фестиваль волейбола Московской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В мероприятии, которое проводится уже в шестой раз, примут участие 28 смешанных команд юношей и девушек 2010–2011 годов рождения из образовательных учреждений Одинцовского района и Краснознаменска.

Соревнования состоятся на футбольном поле Центрального стадиона, где будут установлены семь мобильных волейбольных площадок. Участники получат поддержку от волейболисток ВК «Заречье-Одинцово» и спортсменок отделения волейбола областного «Училища олимпийского резерва № 2», которые присоединятся к мероприятию.

В рамках фестиваля также состоится презентация команды Суперлиги ВК «Заречье-Одинцово».

Организаторами фестиваля — группа компаний «Садовое кольцо», подмосковный «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6», администрация Одинцовского района, Московская областная федерация волейбола и гимназия Святителя Василия Великого.

Событие проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#фестиваль
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В Котельниках для школьников провели занятие по спортивному ориентированию
12 сентября 2024, 20:01

Фото: пресс-служба г. о. Котельники

В Кузьминском лесопарке для детей и подростков провели занятие по спортивному ориентированию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Под руководством опытного инструктора Еленой Раздрогиной участники начали занятие с разминки. Далее ребята должны были пройти по заданному маршруту, используя карту, и найти все контрольные пункты, обозначенные на ней. Каждому из участников нужно было не только найти эти пункты, но и верно отметить их расположение на карте с использованием компаса», – говорится в сообщении.
Несмотря на некоторые трудности, с которыми столкнулись юные ориентировщики, они справились с заданием и нашли все контрольные пункты.

В завершение ребята отправились на поиски особого контрольного пункта, где их ожидал сладкий подарок.

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#подмосковье
#московская область
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Сааведра назвал лучшего футболиста РПЛ на данный момент
Сааведра определил Глушенкова лучшим футболистом РПЛ
12 сентября 2024, 18:55

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра заявил, что считает лучшим футболистом РПЛ на данный момент полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
«Лучший футболист РПЛ сейчас? 100% — Глушенков, причём с большим отрывом. Он меня очень сильно удивил, когда мы играли против «Локомотива». Он делает разницу на поле, я уверен, что сможет заиграть в большом европейском клубе. В «Зените» он продолжает демонстрировать свой высокий уровень игры», — прояснил в беседе с «РБ Спорт» Сааведра.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход экс-нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы в «Акрон». Он отметил, что спортсмен способен хорошо проявить себя в команде.

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#спорт
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#игры
#спортсмен
#футболист
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Булыкин раскрыл, где может проявить себя Дзюба
Булыкин: Дзюба может проявить себя в «Акроне»
12 сентября 2024, 18:46

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход экс-нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы в «Акрон».
Он отметил, что спортсмен способен хорошо проявить себя в команде.

«Пока всё выглядит красиво. Хорошая, футбольная история. Теперь нужно, чтобы он себя хорошо проявил, как в предыдущих клубах. Я думаю, Дзюба хорошо мотивирован и может проявить себя в «Акроне». Да, Заур Тедеев – жёсткий тренер, а у Артёма – непростой характер. Но Артём – опытный игрок и должен найти взаимопонимание с наставником», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что экс-игроки сборной России Артем Дзюба и Георгий Джикия до сих пор находятся вне клубов, возможно, из-за финансовых претензий.

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#спорт
#тренер
#спортсмен
#футбол
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Кирьяков сравнил подбор игроков у «Динамо» и ЦСКА
12 сентября 2024, 18:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков высказал мнение о том, что подбор игроков у «Динамо» качественнее, чем у ЦСКА.
«После прошлого сезона все ждали от «Динамо» большего. Все думали, что клуб будет укреплять свой успех, в который попала ложка дёгтя в последнем туре. «Динамо» нестабильно в обороне и атаке, есть проблемы с реализацией. Такая же ситуация была в других встречах. Есть недобор очков «Динамо». Но чувствуется, что у «Динамо» хороший потенциал, у команды подбор намного лучше, чем у ЦСКА», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Кирьяков.

Вместе с тем, он отметил, что шестое место, которое занимает сейчас «Динамо», не может устроить болельщиков команды.

Ранее в агентстве Gestifute заявили, что переход нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в чемпионат России нереалистичен.

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#тренер
#клуб
#рпл
#футбол
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Кэмпфер раскрыл, чем ему нравится Казань
Кэмпфер: В Казани отличная еда
12 сентября 2024, 17:55

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Американский защитник, хоккеист Стивен Кэмпфер, перешедший в «Трактор», поделился своими положительными впечатлениями о Казани.
«В Казани, когда мы жили на базе, часто гуляли с сыном в парке рядом. Также гуляли около Кремля в выходные. У нас там было несколько ресторанов, где часто завтракали. Еда в Казани отличная! Чего только стоят «треугольники», мы постоянно их ели. В Казани меня и мою семью тепло приняли, я могу описать этот город и хоккейный клуб «Ак Барс» только положительно», — отметил в беседе с Metaratings.ru Кэмпфер.

Ранее бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказывал мнение о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет завершить карьеру, пока не побьёт рекорд знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки.

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#хоккей
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#казань
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#спортсмены
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Представительницы Подмосковья стали чемпионками мира по спасательному спорту
12 сентября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Анжелика Малинина и Мария Катасёва из Московской области в составе женской сборной России одержали победу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который проводился в китайском городе Харбин, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Команды соревновались в четырёх дисциплинах: подъём по штурмовой лестнице, полоса препятствий, боевое развёртывание и пожарная эстафета. По итогам турнира первое место в командном зачёте среди женщин завоевала сборная России, в составе которой выступили представительницы Подмосковья Мария Катасёва и Анжелика Малинина», — говорится в сообщении.
Кроме того, Анжелика Малинина завоевала золотую медаль в пожарной эстафете и заняла второе место в боевом развёртывании.

Отмечается, что мужская команда России заняла в общем зачёте третье место.

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#мчс
#чемпионат мира
#медали
#спасатели
#московская область
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На матче розыгрыша Кубка футбольных мам в Дубне определились победители трёх наград
12 сентября 2024, 12:20

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В городском округе Дубна на стадионе «Волна» прошли матчи розыгрыша Кубка футбольных мам. В турнире участвовали команды из Москвы, Орехово-Зуева и Дубны, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Золотой Кубок завоевали «Футбольные мамы Москвы», которые в финальном матче одержали победу над представителями клуба «Футбольные мамы Знамя Труда» из Орехово-Зуева.

Третье место заняла команда «Спартак Юниор Мамы красные» из Дубны.

В финальной встрече за «Серебряный Кубок» победителем стала еще одна дубненская команда — «Спартак Юниор мамы белые», которая преодолела сопротивление «Футбольных мам Динамо», также представляющих Дубну. Третьей призовой командой стали «Динамо Дубна».

«Кубок Надежды» был присуждён команде «Дворовые девчата» из Дубны.

Лучшие игроки турнира также получили индивидуальные награды. Призерами стали Светлана Волкова (команда «Знамя Труда»), Алла Шидакова («Футбольные мамы Динамо»), Екатерина Мошкова («Спартак Юниор Мамы красные»), Таисия Покидова («Спартак Юниор Мамы белые»), Елена Неясова («Футбольные мамы Москвы»), Виктория Матюшина («Дворовые девчата») и Татьяна Давыдова («Динамо Дубна»).

Каждый участник спортсмен получил уникальную медаль от организаторов АНО «Футбольные мамы», а команды, занявшие призовые места, были награждены специальными призами от министерства физической культуры и спорта Московской области.

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#подмосковье
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В Подмосковье состоится первый матч нового сезона волейбольной Суперлиги
12 сентября 2024, 09:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первый матч нового волейбольного сезона российской Суперлиги состоится 16 сентября в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе: спортсменки клуба «Заречье-Одинцово» сразятся с красноярской командой «Енисей», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Встреча начнётся 19:00. Ведущим будет известный российский комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что состав команды «Заречье-Одинцово» усилился двумя новыми волейболистками: к подмосковным спортсменкам присоединились Ева Павлович Мори из сборной Словении, а также чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр 2020 года в составе сборной Сербии Мина Попович. А главным тренером клуба стал Константин Ушаков, ранее возглавлявший столичный клуб «Динамо».

Календарь игр нового сезона Суперлиги размещён на официальном сайте команды «Заречье-Одинцово».

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#одинцово
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#московская область
#подмосковье
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