Подмосковные софтболистки завоевали Кубок России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда женского софтбольного клуба «Карусель» из Московской области завоевала золото Кубка России, а ещё одна команда из Подмосковья — «Звезда» — заняла третье место, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В матче за первое место «Карусель» встретилась со столичной командой «Индианс» и одержала победу со счётом 5:3», — говорится в сообщении.Отмечается, что третье место команда «Звезда» отвоевала в игре с представительницами ещё одного подмосковного клуба — «ОСШОР» из Одинцовского округа.
В министерстве также сообщили, что клуб «Карусель» представляет Рузский городской округ, а «Звезда» — Центр спортивной подготовки № 1 Московской области.
Финальный этап софтбольного Кубка России проходил 12 сентября в подмосковном посёлке Тучково.
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