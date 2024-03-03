Брат Хабиба одержал пятую победу в UFC

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Российский боец ММА Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, одержал победу над представителем Казахстана Бекзатом Алмаханом на турнире UFC Fight Nights 238 в Лас-Вегасе, сообщает «Sport 24».
Теперь в его активе 17 побед в 17 поединках. В UFC 28-летний боец выступает с 2021 года, одержав победы во всех пяти поединках.
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