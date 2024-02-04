Поединок россиянина на турнире UFC остановлен через 11 секунд после начала

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Российский боец Алиасхаб Хизриев, будучи непобежденным, выходил на ринг турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 235 против Махмуда Мурадова из Узбекистана.
Поединок прервали всего через 11 секунд после старта из-за того, что пальцем российского бойца случайно попал в глаз соперника. Из-за полученной травмы Мурадов не смог продолжить поединок, и их столкновение было признано несостоявшимся.
Хизриев, проведя в смешанных единоборствах 14 поединков, сохраняет свой безупречный рекорд. Он выступает в полусредней весовой категории и является чемпионом России, мира и Москвы по универсальному бою, а также титульным обладателем в полусреднем весе в промоушене Fight Nights Global.
В главном поединке турнира встретятся бразилец Ренато Карнейро и американец Дрю Добер. Также на арене предстанут грузин Роман Долидзе и француз Нассурдин Имавов в главном бою вечера.
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Хизриев, проведя в смешанных единоборствах 14 поединков, сохраняет свой безупречный рекорд. Он выступает в полусредней весовой категории и является чемпионом России, мира и Москвы по универсальному бою, а также титульным обладателем в полусреднем весе в промоушене Fight Nights Global.
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Артем Кузьмин