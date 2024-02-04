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Поединок россиянина на турнире UFC остановлен через 11 секунд после начала

Бой Хизриева с Мурадовым на UFC Fight Night 235 признан несостоявшимся
04 февраля 2024, 06:20
Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Российский боец Алиасхаб Хизриев, будучи непобежденным, выходил на ринг турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 235 против Махмуда Мурадова из Узбекистана.
Поединок прервали всего через 11 секунд после старта из-за того, что пальцем российского бойца случайно попал в глаз соперника. Из-за полученной травмы Мурадов не смог продолжить поединок, и их столкновение было признано несостоявшимся.

Хизриев, проведя в смешанных единоборствах 14 поединков, сохраняет свой безупречный рекорд. Он выступает в полусредней весовой категории и является чемпионом России, мира и Москвы по универсальному бою, а также титульным обладателем в полусреднем весе в промоушене Fight Nights Global.


В главном поединке турнира встретятся бразилец Ренато Карнейро и американец Дрю Добер. Также на арене предстанут грузин Роман Долидзе и француз Нассурдин Имавов в главном бою вечера.

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#рекорд
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CNN: Байден одержит победу на первичных выборах в Южной Каролине
04 февраля 2024, 06:43

Фото: сайт Кремля

Джо Байден одержит победу в первичных выборах за кандидатов в президенты США от демократов, которые прошли 3 февраля в Южной Каролине, сообщает телеканал CNN.
«Южная Каролина, штат, который четыре года назад поддержал кандидатуру Джо Байдена от Демократической партии, в субботу принесет президенту его первую официальную победу на предварительных выборах кампании 2024 года. Аналитики утверждают, что Байден обойдет «двух своих ближайших конкурентов», - заявил источник.
Такой же прогноз высказало агентство Associated Press. За голоса делегатов от Южной Каролины также соревнуются член палаты представителей Конгресса США Дин Филлипс и основательница Project Angel Food Марианна Уильямсон. Тройку лидеров замыкает нынешний американский президент Байден.

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#сша
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#прогноз
#байден
#джо байден
#экспорт
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Кинолог рассказал, от чего зависит поведение собаки
Кинолог: характер собаки не зависит от ее размера, дрессировка нужна всем
04 февраля 2024, 06:36

Фото: iStock/Ирина_Мещеряков

Воспитание собаки зависит от ее тренировки и породы, а не от ее размера, поэтому не следует полагаться на предположение, что маленькие собаки не требуют дрессировки и будут автоматически спокойными и послушными, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости.
«У многих людей существует неправильное представление о собаках: что маленькие — значит безопасные и дружелюбные, а крупные — агрессивные и опасные. Это заблуждение, которое играет злую шутку с владельцами», — пояснил Голубев.
Он подчеркнул, что важно осознавать, что размер собаки не имеет значения в этом контексте. Независимо от того, является ли питомец маленьким чихуахуа или крупным сенбернаром, каждая собака требует должного воспитания и ухода.

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#мужчина
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Диетолог назвала полезные свойства зелени
Диетолог Арзуманян объяснила, полезна ли замороженная и сушеная зелень
04 февраля 2024, 05:57

Фото: istockphoto.com/alicjane

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik подчеркнула, что зелень богата витаминами и минералами, что делает ее рекомендуемым компонентом рациона в зимний период.
Она отметила, что в зелени содержится разнообразие биологически активных веществ, включая красящие пигменты и клетчатку, благоприятную для микробиоты кишечника.

По словам врача, необходимо включать различные виды зелени в рацион, так как каждый из них обладает уникальным составом. Например, шпинат богат кальцием, а пряная зелень способствует снижению потребления соли.

Маргарита Арзуманян также подчеркнула, что микрозелень содержит особенно много микроэлементов и антиоксидантов, рекомендуя включать ее в состав салатов. Она отметила, что свежая зелень наилучшим образом сохраняет свои полезные свойства, но даже в замороженном и сушеном виде она остается ценным элементом питания.

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#врач
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Безос намерен продать до 50 млн акций Amazon в течение года
04 февраля 2024, 04:55

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Американский предприниматель Джефф Безос планирует в течение года продать до 50 миллионов акций своей основной компании Amazon. При этом другие руководители подразделений корпорации намерены реализовать приблизительно 440 тысяч ее ценных бумаг.
Согласно годовому отчету, опубликованному на сайте корпорации для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, этот план был утвержден в ноябре 2023 года. Продажа акций Джеффом Безосом предусматривает «при определенных условиях до 50 миллионов обычных акций Amazon в период до 31 января 2025 года», что составит примерно $8,6 миллиарда при текущих ценах бумаг.

Годовой отчет также указывает, что продажу акций Amazon в ближайшие годы и месяцы планируют семь представителей руководства корпорации и ее подразделений, которые намерены реализовать около 440 тысяч ценных бумаг. На данный момент Джефф Безос владеет примерно 988 миллионами акций Amazon. Компания была основана в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг и сейчас является одной из крупнейших в мире компаний, предоставляющих товары и услуги через интернет.

По данным агентства Bloomberg, состояние Джеффа Безоса оценивается в $185 миллиардов, и он занимает третье место в списке богатейших людей мира. Безос также является основателем аэрокосмической компании Blue Origin.

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#рф
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Захарова: Израиль утроил «шоу» вокруг «Би-2» во время важных переговоров с РФ
04 февраля 2024, 04:38

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что вопрос с группой «Би-2» превратился в настоящее представление со стороны Израиля.
Она выразила надежду, что те, кто рекомендовал израильским властям ограничить доступ российским журналистам на пресс-конференцию рок-группы, просто стремились подорвать отношения между двумя странами.

«Израиль устроил настоящее шоу вокруг группы "Би-2", которое никак не соответствовало ни месту, ни времени... Я искренне надеюсь, что те, кто рекомендовал израильскому МИДу такие действия, преследовали свои собственные цели, а не нарушение дружеских отношений», — заявила Захарова в интервью «ТВ Центр».
Напомним, что музыкантов «Би-2» арестовали в Таиланде из-за нарушения миграционных правил, и планировалась их депортация в Россию. Предположительно, МИД Израиля вмешался в ситуацию, чтобы обеспечить перемещение рок-группы в Тель-Авив. Впоследствии российским журналистам не разрешили присутствовать на пресс-конференции коллектива.

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В Нидерландах произошел скандал из-за продажи футболиста в Россию
Член набсовета «Твенте» ушел в отставку из‑за продажи Угальде «Спартаку»
04 февраля 2024, 03:58

Фото: Rost-9D/istockphoto

Джон Бирлинг покинул наблюдательный совет футбольного клуба «Твенте» в связи с трансфером футболиста Манфреда Угальде в московский «Спартак», сообщили на официальном сайте нидерландской команды.
Решение о переходе нападающего из «Твенте» в «Спартак» было объявлено в понедельник. Контракт с 21-летним игроком рассчитан на 4,5 года, а сумма сделки, по данным портала Transfermarkt, составила 13 миллионов евро. Некоторые СМИ и болельщики высказали критику в адрес «Твенте» из-за связей с Россией.

Джон Бирлинг решил покинуть наблюдательный совет до принятия решения о трансфере, считая, что продажа Угальде в «Спартак» не соответствует принципам НОК Нидерландов и его собственным взглядам на ситуацию на Украине, указано в сообщении клуба.

Манфред Угальде играл за «Твенте» с 2021 года, придя в клуб сначала на правах аренды из бельгийского клуба «Ломмел», а затем подписав постоянный контракт. За команду он провел 84 матча, забив 22 мяча и сделав 13 голевых передач, включая 25 матчей, 9 голов и 7 передач в текущем сезоне. В составе сборной Коста-Рики Угальде провел 6 матчей и забил 1 гол.

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Умер британский фантаст Кристофер Прист
Фантаст Прист, по роману которого снят «Престиж», умер в возрасте 80 лет
04 февраля 2024, 03:36

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Английский писатель-фантаст Кристофер Прист, известный своим романом «Престиж», который экранизировал Кристофер Нолан в 2006 году, скончался в пятницу в возрасте 80 лет, сообщила его партнерша, писательница Нина Аллан, на своем сайте.
«Мой дорогой Крис ушел из этого мира сегодня вечером. Его уход был мирным, и он был окружен любовью», — написала Аллан.
Причина смерти Приста не уточняется, но по информации британской газеты Telegraph, писатель скончался от рака: летом прошлого года у него был диагностирован мелкоклеточный рак.

За свою карьеру Прист написал 18 романов. Помимо «Престижа», за который он получил мемориальную премию имени Джеймса Тейта Блэка, среди его работ — «Фуга для темнеющего острова», «Опрокинутый мир» и «Машина пространства».

В 2008 году Прист был удостоен премии The Great Master of SC-FI & Fantasy на фестивале фантастики «Аэлита» в Екатеринбурге за «выдающийся вклад иностранных авторов, редакторов или издателей в развитие мировой фантастики».

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#машина
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CNN: В Китае супружескую пару казнили за убийство детей
04 февраля 2024, 02:59

Фото: iStock/Zerbor

В Китае казнили супружескую пару, осужденную за убийство своих двух детей, сообщил телеканал CNN.
Муж Чжан Бо и его жена Е Чэнчэн выбросили малышей из окна, после чего попытались представить произошедшее как несчастный случай.

История стала следствием развода Чжана и появления у него новых романтических отношений с Е Чэнчэн. Новая партнерша рассматривала детей Чжана как «препятствие» для своего брака и уговаривала его избавиться от детей под угрозой ухода.

В 2020 году, поддавшись давлению жены, Чжан совершил убийство своей двухлетней дочери и годовалого сына. В 2021 году супругов приговорили к смертной казни, но приговор исполнили только спустя три года из-за длительного рассмотрения апелляции.

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Во Франции заявили об укреплении дружбы России и Украины
Газета Figaro назвала российско-китайскую дружбу крепкой как никогда ранее
04 февраля 2024, 01:57

Фото: iStock/rarrarorro

Французская газета Figaro отмечает, что высказывание министра обороны Китая Дун Цзюня о поддержке России в связи с ситуацией на Украине, свидетельствует об укреплении стратегических отношений России и Китая.
Это подтверждается активным развитием не только военного, но и экономического сотрудничества между двумя странами, отмечает издание.

По мнению эксперта Дмитрия Минича, происходящее - это «явное подтверждение и без того сильной тенденции» к углублению диалога между Россией и Китаем. Важным фактором является заметный рост товарооборота между странами за последние два года, а также статус России как главного поставщика нефти в Китай.

Журналисты отмечают, что союз между Пекином и Москвой укрепляется, несмотря на давление со стороны Запада и попытки изоляции России на мировой арене.

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