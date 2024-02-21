Британский миллиардер Джим Рэтклифф стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Британский миллиардер Джим Рэтклифф, владелец химического гиганта Ineos, стал официальным совладельцем легендарного английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Информация об этом была опубликована в среду, 21 февраля, на официальном сайте Man United.
«Стать совладельцем «Манчестер Юнайтед» – большая честь и большая ответственность. Это знаменует завершение сделки, но только начало нашего пути к возвращению «Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола», — заявил сам Рэтклифф.Миллиардер, доля акций которого теперь выросла до 27,7%, уже вложил в «красных дьяволов» $200 млн, а до конца 2024 года планируется инвестиция еще в $100 млн. Средства пойдут на улучшение инфраструктуры легендарного стадиона «Олд Траффорд».
Читайте также:
Миллиардер Рэтклифф купил 25% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира по футболу
Артем Путинцев