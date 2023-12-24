Миллиардер Рэтклифф купил 25% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»

Фото: iStock/FotografieLink
Миллиардер и владелец химической корпорации Ineos Джим Рэтклифф приобрел 25 процентов акций английской футбольной команды «Манчестер Юнайтед». Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее сообщалось, что английский клуб «Манчестер Сити» впервые в своей выиграл клубный чемпионат мира по футболу. В финальной встрече, которая прошла в Саудовской Аравии, «горожане» со счётом 4:0 разгромили бразильский «Флуминенсе».
Читайте также:
«Нижний Новгород» бесплатно арендовал футболиста Марадишвили у «Локомотива»
«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира по футболу
Welt: Испанскую «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов на несколько лет
Екатерина Коршунова