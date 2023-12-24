Миллиардер Рэтклифф купил 25% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»

Английский клуб «Манчестер Сити» впервые в своей выиграл клубный чемпионат мира по футболу, пишет «Интерфакс». В финальной встрече, которая прошла в Саудовской Аравии, «горожане» со счётом 4:0 разгромили бразильский «Флуминенсе».