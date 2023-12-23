«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира по футболу

Английский клуб «Манчестер Сити» впервые в своей выиграл клубный чемпионат мира по футболу, пишет «Интерфакс». В финальной встрече, которая прошла в Саудовской Аравии, «горожане» со счётом 4:0 разгромили бразильский «Флуминенсе».

Игрок «Манчестер Сити» Хулиан Альварес оформил дубль, один мяч забил Фил Фоден. Кроме того, автоголом отметился футболист «Флуминенсе» Нино.В матче за «бронзу» клуб из Египта «Аль-Ахли» победил «Урава Ред Даймондс» из Японии со счётом 4:2.





«Манчестер Сити» в 2023 году выиграл пять турниров: чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ.