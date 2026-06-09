«Будут гадить до последнего»: Губерниев об отсутствии сборной России на ЧМ-2027 по хоккею

09 июня 2026, 15:36

Губерниев об отсутствии РФ на ЧМ-2027 по хоккею: «будут гадить до последнего»

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Дмитрий Губерниев прокомментировал отсутствие сборной России в заявке на чемпионат мира по хоккею 2027 года. Известный комментатор заявил, что такой исход нельзя назвать неожиданным.





Журналист также провел параллель с футболом, где российские клубы вновь не попали в еврокубки на следующий сезон. Напомним, дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение Совета федерации о невозвращении российских команд в турниры сезона-2026/27.





«Не очень понимаю, с чего все вдруг решили, что в хоккее нас вдруг резко допустят. Несмотря на решение дисциплинарного комитета, будут гадить до последнего», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.