Губерниев счёл ошибкой решение «Динамо» расстаться с Гусевым
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера московского «Динамо», передает Metaratings.ru.
Губерниев считает, что Гусев проявил себя достойным профессионалом и заслуживает возможности работать дальше. Спортивный комментатор полагает, что его увольнение стало ошибкой. Дважды Гусев исправлял недочеты своих предшественников и старался выполнять работу на высшем уровне. Неизвестно, каких результатов добьётся Шварц с командой, добавил он.
«Гусев сделал шаг вперед по сравнению с тем ужасом, который был при Карпине. То есть люди позвали Карпина, потратили кучу денег на игроков, а в том, что команда заняла седьмое место виноват Гусев? Прекрасная логика», — выразил мнение Губерниев.
В конце 2025 года Гусев был назначен главным тренером «Динамо», сменив на этом посту Валерия Карпина. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги команда под его руководством заняла седьмое место. Кроме того, москвичи дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили «Краснодару».