Губерниев счёл ошибкой решение «Динамо» расстаться с Гусевым

22 мая 2026, 13:38

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера московского «Динамо», передает Metaratings.ru.





Губерниев считает, что Гусев проявил себя достойным профессионалом и заслуживает возможности работать дальше. Спортивный комментатор полагает, что его увольнение стало ошибкой. Дважды Гусев исправлял недочеты своих предшественников и старался выполнять работу на высшем уровне. Неизвестно, каких результатов добьётся Шварц с командой, добавил он.





«Гусев сделал шаг вперед по сравнению с тем ужасом, который был при Карпине. То есть люди позвали Карпина, потратили кучу денег на игроков, а в том, что команда заняла седьмое место виноват Гусев? Прекрасная логика», — выразил мнение Губерниев.