«Полное фуфло»: Губерниев об отставке тренера ЦСКА Челестини

04 мая 2026, 12:39

Комментатор Губерниев назвал Челестини дутой фигурой в ЦСКА

Дмитрий Губерниев прокомментировал отставку Фабио Челестини с поста главного тренера московского ЦСКА. Об увольнении специалиста клуб объявил 4 мая — он проработал в команде десять месяцев, выиграв с ней Суперкубок России. Исполнять обязанности наставника «армейцев» назначили Дмитрия Игдисамова.





Губерниев также заявил Metaratings.ru, что тренер «выезжал на багаже Алексея Березуцкого» и не создал ничего нового. По его мнению, ЦСКА должен возглавить российский специалист, например, сам Березуцкий, несмотря на его предыдущий отказ.





«Человек (Челестини — прим. ред.) показал, что он полное фуфло», — резюмировал комментатор.



