«Полное фуфло»: Губерниев об отставке тренера ЦСКА Челестини
Дмитрий Губерниев прокомментировал отставку Фабио Челестини с поста главного тренера московского ЦСКА. Об увольнении специалиста клуб объявил 4 мая — он проработал в команде десять месяцев, выиграв с ней Суперкубок России. Исполнять обязанности наставника «армейцев» назначили Дмитрия Игдисамова.
Губерниев также заявил Metaratings.ru, что тренер «выезжал на багаже Алексея Березуцкого» и не создал ничего нового. По его мнению, ЦСКА должен возглавить российский специалист, например, сам Березуцкий, несмотря на его предыдущий отказ.
«Человек (Челестини — прим. ред.) показал, что он полное фуфло», — резюмировал комментатор.На текущий момент после 28 туров РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. В финале Пути регионов FONBET Кубка России столичная команда 6 мая встретится со «Спартаком» на «Лукойл Арене». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.