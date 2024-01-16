Булыкин: Лучших игроков и клубы надо выбирать по числу выигранных трофеев

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«В любом случае, споры будут возникать всегда, какая бы система голосования не использовалась бы. Раньше все спорили о том, лучший Месси или Криштиану, теперь будут спорить между Мбаппе и Холандом. Все смотрят на Английскую премьер-лигу как на сильнейший чемпионат — тот, кто хорошо проявляет себя в Англии, сразу становится одним из претендентов на главные индивидуальные призы. Вопрос о критериях двоякий, смотрят же на выступления и за клуб, и за сборную. Всегда игроков и клубы оценивают по числу выигранных трофеев, причем серьезных, на мой взгляд это должен быть основной критерий», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Булыкин.
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