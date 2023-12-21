Булыкин заявил об отсутствии смысла для РФС перехода в Азию

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Экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил о том, что для РФС действительно нет никакого смысла переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Смысла переходить особого нет. Забанить могут везде, но в европейскую лигу тогда будет не вернуться. А по уровню, качеству и деньгам европейская гораздо перспективнее, чем азиатская. Думаю, спроси сейчас кого-нибудь про клубы из Азии, и вам не скажут, как называется команда, за которую играет Криштиану Роналду», — пояснил в беседе с Газета.ру Булыкин.
Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола и остаться в УЕФА.
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