Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Булыкин назвал идеальную команду для Антона Миранчука

Булыкин назвал идеальную команду для Антона Миранчука

06 сентября 2024, 20:36
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поддержал идею перехода экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в ЦСКА.
Он отметил, что эта команда будет идеальной для спортсмена.

«ЦСКА — идеальный вариант для Миранчука. Там работает тренер, который хорошо знает его. Антон помог бы армейцам, добавил бы конкуренции в составе. Но там, скорее, стоит финансовый вопрос. Я на стороне того, чтобы клубы предлагали бонусную систему футболистам. Я имею в виду средние зарплаты, а все остальное за счет бонусов. Чтобы была красивая футбольная история, чтобы футболисты играли за хорошие клубы, передавали опыт и мастерство молодым», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.



Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал возможность пригласить нападающего «Ростова» Егора Голенкова в качестве кандидатуры на усиление атаки.

Читайте также:

«Спартак» рассматривал Голенкова для усиления атаки

Тарханов раскрыл, когда сборную РФ могут вернуть в еврокубки

Мостовой выразил уверенность в способности Пиняева играть в Европе
#спорт
#история
#рф
#футбол
#спортсмены
Антон Бобер объяснил пользу Сергеева для «Крыльев Советов»
06 сентября 2024, 20:44

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер прокомментировал переход спортсмена Ивана Сергеева в стан самарцев и отметил, что футболист способствует усилению команды.
«Сергеев — серьёзное усиление для «Крыльев». Иван много забивает, хороший нападающий. Ему не нужно время на адаптацию, потому что он знает требования тренера, команду. У Ивана была неплохая статистка в «Зените». В этой команде большая конкуренция. Надеюсь, Сергеев будет лидером самарцев. Он должен помочь «Крыльям» в реализации моментов», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Бобер.

Ранее бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поддержал идею перехода экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в ЦСКА.

Читайте также:

Булыкин назвал идеальную команду для Антона Миранчука

«Спартак» рассматривал Голенкова для усиления атаки

Тарханов раскрыл, когда сборную РФ могут вернуть в еврокубки
#спорт
#рф
#футбол
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генсек РФС Митрофанов сообщил о блокировке ФИФА выплаты по FIFA Legacy
06 сентября 2024, 20:24

Фото: iStock/Denis Linine

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что со стороны ФИФА была заблокирована выплата в размере примерно 2,5 млрд рублей по программе FIFA Legacy.
«Сейчас у нас заморожена часть финансирования FIFA Legacy. Это примерно 2,5 млрд рублей. Но она заморожена не по причине геополитических решений, это больше технический момент. Существует определённая структура управления контрактом. С другой стороны, физически заканчиваются те деньги, которые они перевели в РФС первично», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Митрофанов.

Он добавил, что при этом РФС вполне успешно прошёл аудит со стороны ФИФА.

Ранее Максим Митрофанов заявлял, что матч между сборными России и Таиланда состоится несмотря на погодные условия, отмены быть не должно.

Читайте также:

Тарханов раскрыл, когда сборную РФ могут вернуть в еврокубки

Колосков раскрыл, с кем необходимо сыграть сборной России

Генсек РФС Митрофанов: матч между Россией и Таиландом пройдёт несмотря на погоду
#матч
#рф
#футбол
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Спартак» рассматривал Голенкова для усиления атаки
06 сентября 2024, 20:02

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«Спартак» рассматривал возможность пригласить нападающего «Ростова» Егора Голенкова в качестве кандидатуры на усиление атаки.
Однако, как пишет Metaratings.ru, впоследствии клубом было принято решение пока отказаться от приобретения этого спортсмена в пользу других кандидатур. При этом конкретных контактов по данному вопросу «Спартак» и представители футболиста не устанавливали. Более того, сообщается, что Голенков может перейти в ЦСКА.

Ранее легенда сборных России и СССР Александр Мостовой заявлял, что нападающий Сергей Пиняев является хорошим футболистом, который имеет способности для игры в Европе. Так он комментировал продление контракта между московским «Локомотивом» и Пиняевым.

Читайте также:

Тарханов раскрыл, когда сборную РФ могут вернуть в еврокубки

Мостовой выразил уверенность в способности Пиняева играть в Европе

Сафонов озвучил главную проблему «Динамо»
#спартак
#игры
#рф
#спортсмены
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диана Шнайдер посмеялась над словами Винер и Поднякова о «бомжах» и «иноагентах»
06 сентября 2024, 18:38

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Перед Олимпиадой-2024 в Париже на российских спортсменов, поехавших туда в нейтральном статусе, выливалось немало негатива. Серебряный призёр олимпийского парного турнира по теннису Диана Шнайдер рассказала о своей реакции на резонансные высказывания главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.
В разговоре с изданием «Спорт Экспресс» спортсменка рассказала, что когда в марте ей предложили подписать документ о согласии поехать на Олимпиаду, о выполнении определённых условий, подразумеваемых нейтральным статусом, она пришла в недоумение. Ведь Диана тогда была только 10-й ракеткой России. Но подписала, так как на Игры поехать хотелось.

В Париже в паре с Миррой Андреевой они сметали всех с корта, включая первую пару мира Крейчикову и Синякову из Чехии, вплоть до драматичного финала, в котором уступили итальянской паре в чемпионском тай-брейке. Учитывая то, что до Олимпиады Диана и Мирра вместе даже не тренировались, их серебряные медали можно считать огромным успехом.

Что касается негативных комментариев, особенно слов Винер и Позднякова про «бомжей» и «иноагентов», то Диана не придаёт им большого значения. Она рассказала, что перед турниром где-то с мамой увидели, «почитали, посмеялись». Не согласна теннисистка и с мнением депутата Госдумы, известной в прошлом спортсменки Светланы Журовой, которая сказала, что эти медали девочки выиграли для себя, а к стране они не имеют отношения.

«Что ж, у каждого своё мнение. Но ведь статус статусом, а все прекрасно знают, откуда мы, где родились. И из какой страны люди, которые на трибунах скандировали «Наши, наши!». Мы это слышали и нам это очень помогало», — сказала Диана Шнайдер.

Читайте также:

Мостовой оценил игру Андреевой и Шнайдер на ОИ-2024

Земфира* раскритиковала депутата за слова про медаль российских теннисисток

«Команда иноагентов»: Поздняков вслед за Винер раскритиковал российских теннисистов
#спорт
#медали
#мнение
#отношения
#люди
#игры
#олимпиада
#иноагенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший главный тренер сборной России Знарок вошёл в штаб клуба НХЛ «Филадельфия»
06 сентября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок вошёл в штаб команды Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Филадельфия Флаёерз». В американском клубе 61-летний специалист займёт должность консультанта по развитию игроков из Европы и скаутингу.
Эта информация появилась на официальном сайте заокеанской лиги. Специалисты и местные СМИ недоумевают, почему один из самых успешных российских тренеров для возобновления карьеры в НХЛ выбрал именно «лётчиков». Пожалуй, не такое удивление вызвало бы подписание им трудового соглашения с «Нью-Йорк Рейнджерс», где играет его зять Артемий Панарин.

Некоторые эксперты связывают то, что новым местом работы Знарка стали именно «Флайерз», с появлением в составе клуба пожалуй самого талантливого российского игрока своего поколения Матвея Мичкова из СКА. Вокруг юного россиянина руководство клуба собирается строить игру на долгую перспективу, а появление в команде тренера из России должно помочь Матвею быстрее адаптироваться за океаном.

Читайте также:

В семье российского хоккеиста Панарина родился второй сын

Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею

Клубы НХЛ выбрали 19 россиян на драфте
#соглашения
#нхл
#сми
#эксперты
#специалисты
#информация
#хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Команда Подмосковья впервые заняла второе место на Спартакиаде учащихся
06 сентября 2024, 17:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Спортсмены из Московской области впервые заняли второе общекомандное место на Спартакиаде учащихся. Суммарно школьники и студенты региона завоевали 397 медалей. В общем зачёте XII всероссийской летней Спартакиады учащихся они уступили только Москве.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Хочу поблагодарить наших спортсменов и тренеров за то, что удалось показать столь высокий результат. У нас впервые второе место в общекомандном зачете Спартакиады учащихся. Уверен, что это не предел. Мы в Подмосковье создаем условия для того, чтобы активный образ жизни был доступен каждому. Многие жители занимаются спортом, более 2,5 тысяч спортсменов входят в состав сборных команд России», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он подчеркнул, что для тренировок очень важна инфраструктура.
«У нас свыше 13,5 тысяч спортивных сооружений, и мы стараемся поддерживать их в хорошем состоянии, строить новые. В этом году капитально обновим и построим 24 объекта. Это универсальные залы, бассейны, стадионы, которые станут точками притяжения для всех, кто любит спорт», – добавил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Спартакиада проводится каждые два года. В 2024-м она проходила с мая по 66 дисциплинам. Финальный этап состоялся на территории 22 регионов, в том числе в Подмосковье.

Так, в Раменском провели состязания по айкидо и бадминтону, в Химках – по бейсболу. В Богородском Сергиево-Посадского городского округа прошёл этап по гребному слалому, а в деревне Матвейково Дмитровского городского округа – по гольфу.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московскую область в этом году представляли 648 спортсменов. Подмосковные тяжелоатлеты показали рекордный результат по количеству очков за всю историю проведения Спартакиады. Число баллов, набранных подмосковной сборной по бадминтону, более чем в три раза превысило результат ближайших соперников из Санкт-Петербурга и Татарстана. Девушки в хоккее на траве вновь заняли первое место, не уступая лидерство с 2009 года.

Подмосковные легкоатлеты установили новый рекорд России среди спортсменов до 18 лет в смешанной эстафете 4×400 метров.

Абсолютным чемпионом Спартакиады в прыжках в воду стал воспитанник СШОР по водным видам спорта «Электросталь» Спартак Гаркуша. Он взял четыре золотые медали: в индивидуальных прыжках с трамплина и вышки, а в синхронных прыжках с вышки и с трамплина вместе с другим воспитанником электростальской школы Ильёй Надеевым.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ещё одним абсолютным чемпионом стал Захар Кель из областного спортивного училища №5. Он завоевал золото во всех видах программы в бадминтоне – в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Также в числе мультимедалистов – Виктория Миронова из Мытищ и Виктория Таранникова из Видного. У них по четыре награды разного достоинства в плавании. Валерия Плеханова из Чехова заработала три медали в синхронном плавании.

Кроме того, в этом году подмосковные спортсмены впервые выиграли общекомандный зачет в водном поло (девушки), всестилевом карате, гольфе, дзюдо, кикбоксинге и лёгкой атлетике. Помимо этого, они стали бронзовыми призёрами в пляжном волейболе.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Синхронистки из Подмосковья спустя 15 лет выиграли командный зачёт, обойдя по количеству очков соперников из Москвы и Санкт-Петербурга. А сборные по настольному теннису и спортивной гимнастике вернулись в призовую тройку, взяв командную бронзу.

Всего по итогам состязаний в копилке сборной региона – 163 золотых, 149 серебряных и 85 бронзовых медалей.

Читайте также:

В Рузе состоится заключительный этап велосипедного сезона Gran Fondo

В Коломне пройдёт масштабный благотворительный забег «Пульс добра»

Подмосковные скейтеры завоевали 23 медали на чемпионате и первенстве России
#подмосковье
#московская область
#спартакиада
#награды
#андрей воробьёв
#губернатор
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Рузе состоится заключительный этап велосипедного сезона Gran Fondo
06 сентября 2024, 15:52

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

22 сентября 2024 года в Рузском и Можайском городских округах пройдёт ежегодная велогонка Gran Fondo. Это будет пятый старт в Подмосковье и последний в сезоне, сообщает пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Регистрация для участия доступна на сайте проекта.

Любители велосипедного спорта смогут выбрать одну из трёх дистанций различной протяжённости (30 км, 50 км или 96 км) или формат гонки. Старт и финиш трассы будут расположены на площади перед администрацией Рузского городского округа. Стартовый городок разместится на территории Дворца водных видов спорта «Руза».

Трасса в Рузе считается домашним маршрутом для Gran Fondo, так как здесь уже в течение девяти лет завершается велосипедный сезон в Подмосковье. Впервые гонка Gran Fondo прошла в этом городском округе в 2018 году и была приурочена к празднованию 690-летия города.

Для жителей и гостей Рузского городского округа сообщаем, что во время велогонки движение автотранспорта по маршруту Руза — Воронцово — Тетерино — Клементьево — Руза будет ограничено с 8:00 до 15:00 22 сентября 2024 года. Напомним, что в велосипедном сезоне 2024 года на территории Московской области уже состоялись четыре старта серии — в Лотошине, Волоколамске, Серпухове и Ногинске.

Мероприятие будет проводиться 22 сентября 2024 года в Рузском городском округе, Северном микрорайоне, доме 10, во Дворце водных видов спорта «Руза».

Программа мероприятия:
8:00 — выдача стартовых пакетов;
9:30 — начало гонки (группа С);
9:40 — начало гонки (группа D и женская «Элита»);
10:00 — старт заезда на 96 километров;
10:10 — старт заезда на 50 километров;
10:40 — начало гонки (среди мужчин из категории «Элита)»;
10:45 — начало гонки для группы А;
11:00 — начало гонки для группы В;
11:10 — старт заезда на 30 километров;
14:00–14:30 — церемония награждения.

Gran Fondo — это серия шоссейных велосипедных гонок, объединяющая профессионалов и любителей велоспорта на одной трассе. В России мероприятие проводится с 2016 года, и за этот период в нём приняло участие более 150 тысяч человек. Трассы Gran Fondo Russia проходят по живописным маршрутам вблизи крупных городов, предлагая сочетание скоростных велогонок и длительных прогулок на велосипеде. С 2023 года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья». Соревнования в рамках этой серии проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в национальный проект «Демография».
6

Читайте также:
В Коломне пройдёт масштабный благотворительный забег «Пульс добра»

Подмосковные скейтеры завоевали 23 медали на чемпионате и первенстве России

В Павловском Посаде отметили забегом годовщину проекта «5 вёрст»
#национальный проект
#подмосковье
#спорт
#руза
#движение
#гонки
#соревнования
#программа
#велогонка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная биатлонистка Халили завоевала золото этапа Кубка Содружества
06 сентября 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую медаль выиграла на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону представительница Московской области Анастасия Халили, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Анастасия Халили поднялась на высшую ступень пьедестала в дисциплине «спринт». Спортсменка прошла дистанцию 7,5 км за 21 минуту 59,5 секунды, допустив один промах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этой дисциплине две серебряные медали завоевали российские биатлонистки Тамара Дербушева и Анастасия Шевченко, пришедшие к финишу с одинаковым результатом.

В министерстве добавили, что в подмосковную команду турнира вошли 13 спортсменов. Первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону проводится в Красноярске, он стартовал 4 сентября и продлится до 9 сентября.

Читайте также:

Подмосковные борцы стали призёрами первенства мира в Испании

Тарханов раскрыл, когда сборную РФ могут вернуть в еврокубки

Колосков раскрыл, с кем необходимо сыграть сборной России
#спорт
#биатлон
#медаль
#золото
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные борцы стали призёрами первенства мира в Испании
05 сентября 2024, 21:35

Фото: Международная федерация греко-римской борьбы

Представители Подмосковья завоевали две бронзовые медали на первенстве мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщении в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В весовой категории до 55 кг третье место занял Алибек Амиров. В схватке за бронзу ему удалось со счётом 10:0 победить соперника из Азербайджана Рахима Хасанова. В полуфинале россиянин уступил победителю мирового первенства иранцу Али Ахмади Вафе, который в заключительной встрече одолел Исайю Кортеса из США», – говорится в сообщении.
Другой подмосковный борец Анатолий Аверин замкнул тройку лидеров в категории до 97 кг. В утешительном финале за третье место он встретился с сербом Бранко Дукичем и выиграл со счётом 7:3.

Всего российские борцы-классики взяли на первенстве мира семь наград – две золотые, серебряную и четыре бронзовые.

Турнир по греко-римской борьбе проходил в испанском городе Понтеведра. До 8 сентября там же проводится первенство мира по вольной и женской борьбе. В соревнованиях участвуют и подмосковные спортсмены.

Читайте также:

В Коломне пройдёт масштабный благотворительный забег «Пульс добра»

Химки примут Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту

Игроки «Чеховских медведей» получили индивидуальные награды по итогам сезона
#спорт
#первенство
#соревнования
#борьба
#турнир
#медали
#подмосковье
#московская область
#минспорт мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф