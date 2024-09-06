Булыкин назвал идеальную команду для Антона Миранчука

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Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поддержал идею перехода экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в ЦСКА.
Он отметил, что эта команда будет идеальной для спортсмена.
Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал возможность пригласить нападающего «Ростова» Егора Голенкова в качестве кандидатуры на усиление атаки.
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«ЦСКА — идеальный вариант для Миранчука. Там работает тренер, который хорошо знает его. Антон помог бы армейцам, добавил бы конкуренции в составе. Но там, скорее, стоит финансовый вопрос. Я на стороне того, чтобы клубы предлагали бонусную систему футболистам. Я имею в виду средние зарплаты, а все остальное за счет бонусов. Чтобы была красивая футбольная история, чтобы футболисты играли за хорошие клубы, передавали опыт и мастерство молодым», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.
Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал возможность пригласить нападающего «Ростова» Егора Голенкова в качестве кандидатуры на усиление атаки.
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Мелисса Тимофеева