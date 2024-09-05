Тарханов раскрыл, когда сборную РФ могут вернуть в еврокубки

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Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов предположил, что сборную России могут вернуть в еврокубки менее чем через 10 лет.
«Честно, мне сложно предположить, даже примерно. Вот Шалимов сказал, что только через 10 лет бан снимут, но не думаю, что так долго. Наверное, чуть поменьше всё-таки. Хотелось бы верить в это. Но прогнозировать действительно сложно. Хочется верить, что это займет не 10 лет, тем более что уже больше 2 лет мы не участвуем в международных соревнованиях», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что сборной России необходимо играть с командами из Южной Америки.
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