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Тарханов раскрыл, когда сборную РФ могут вернуть в еврокубки

Тарханов: Россию вернут в еврокубки менее чем через 10 лет
05 сентября 2024, 20:19
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов предположил, что сборную России могут вернуть в еврокубки менее чем через 10 лет.


«Честно, мне сложно предположить, даже примерно. Вот Шалимов сказал, что только через 10 лет бан снимут, но не думаю, что так долго. Наверное, чуть поменьше всё-таки. Хотелось бы верить в это. Но прогнозировать действительно сложно. Хочется верить, что это займет не 10 лет, тем более что уже больше 2 лет мы не участвуем в международных соревнованиях», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что сборной России необходимо играть с командами из Южной Америки.

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#соревнования
Колосков раскрыл, с кем необходимо сыграть сборной России
Колосков рекомендовал сборной России сыграть с командами из Южной Америки
05 сентября 2024, 20:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что сборной России необходимо играть с командами из Южной Америки.
«Главный тренер считает, что такие матчи нужны. Не только с Вьетнамом и Таиландом. Но в целом, любые игры. При этом сегодня у нас нет никакого выбора. Мы играем не с теми, с кем мы хотим играть, а с теми командами, федерации которых хотят с нами играть. Поэтому и в соперниках у нас средняя Азия, юго-восточная Азия, с Сербией была одна игра, с командой из Африки одна игра. Я думаю, что дальше можем поехать и в Южную Америку», – высказал мнение в беседе с «РБ Спорт» Колосков.

Ранее бывший тренер сборной России Александр Тарханов прокомментировал победу россиян над сборной Вьетнама в товарищеском матче. Он отметил, что в этом товарищеском матче много сил затрачено всё же не было.

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#рф
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Стоцкий назвал «Зенит» основным претендентом на золото
05 сентября 2024, 19:56

Фото: iStock/XiXinXing

Бывший футболист «Краснодара» и «Пари НН» Дмитрий Стоцкий заявил, что «Зенит» не изменился с прошлого года и по-прежнему остаётся основным претендентом на победу.
«По уровню команда осталась примерно такой же. Латышонок хорошо себя проявляет, Глушенков — тоже. Думаю, «Зенит» остаётся основным претендентом на золотые медали. У Санкт-Петербурга самый сильный состав, длинная скамейка. И чемпионства в последние шесть лет говорят сами за себя», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Стоцкий.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 17 очками, опережая «Краснодар» и «Локомотив» на два балла.

Ранее известный болельщик ЦСКА, артист, шоумен Михаил Грушевский заявил, что команде необходимо делать выводы после поражений.

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#футбол
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Генсек РФС Митрофанов: матч между Россией и Таиландом пройдет несмотря на погоду
05 сентября 2024, 19:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Матч между сборными России и Таиланда состоится несмотря на погодные условия, отмены быть не должно, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Сегодня, 5 сентября, российская сборная выиграла в Ханое у сборной Вьетнама, а следующий матч запланирован на субботу, когда во Вьетнаме прогнозируют угрозу тайфуна.
«Думаю, что матч с Таиландом не может быть отменен <…> Если завтра начнется тайфун и отменят матч, сборная поедет 7 числа в отель. Когда наступит время посадки в самолет по текущему расписанию, полетит домой», — пояснил Митрофанов.
Ранее бывший тренер сборной России Александр Тарханов прокомментировал победу россиян над сборной Вьетнама и отметил, что в этом товарищеском матче много сил затрачено все же не было.
«Моменты были, и два гола забили хорошие. В эпизоде с первым голом Мусаев сделал хорошую передачу, а Кузяев откликнулся. Третий гол тоже хорошо разыграли. Был момент, когда в пустые ворота не забили. Вьетнам неплохо выходил из обороны в атаку, контролировал мяч на своей половине поля», — пояснил Тарханов.
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#тренер
#матч
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#александр тарханов
#рф
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Тарханов объяснил победу сборной России в матче с Вьетнамом
05 сентября 2024, 19:48

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов прокомментировал победу россиян над сборной Вьетнама в товарищеском матче.
Он отметил, что в этом товарищеском матче много сил затрачено всё же не было.

«Моменты были, и два гола забили хорошие. В эпизоде с первым голом Мусаев сделал хорошую передачу, а Кузяев откликнулся. Третий гол тоже хорошо разыграли. Был момент, когда в пустые ворота не забили. Вьетнам неплохо выходил из обороны в атаку, контролировал мяч на своей половине поля», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Тарханов.

Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что матчи против Вьетнама и Таиланда пойдут на пользу российской сборной.

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#рф
#вьетнам
#футбол
#матч
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В Коломне пройдёт масштабный благотворительный забег «Пульс добра»
05 сентября 2024, 19:00

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

14 сентября в Коломне в седьмой раз состоится ежегодный благотворительный забег «Пульс добра». В нём примут участие дети-сироты, дети без попечения родителей и дети с особыми потребностями. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Исток», который выступает организатором мероприятия при поддержке подмосковного Минспорта и администрации Коломенского городского округа.
Маршрут забега включает классический полумарафон 21,1 км, дистанции 10 и 3 км, а также 300 и 600 м – для самых маленьких участников. Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Участников ждёт живописная трасса, которая проходит у стен Коломенского кремля и пересекает реку Москва по понтонному мосту вдоль старинных церквей. Разминку для взрослых и детей проведут профессиональные тренеры и спортсмены. На территории Конькобежного центра Коломны будут работать спортивные и сувенирные магазины, фудтраки и игровой городок с батутами, лучным тиром и профессиональными аниматорами.

Благотворительный забег «Пульс добра» – масштабный спортивный праздник, который проводится с 2015 года. Мероприятие будет проходить 14 сентября с 10 до 16 часов по адресу: Коломна, Набережная реки Коломенки, д. 7 (Конькобежный центр «Коломна»).

Собранные средства пойдут на помощь детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей.

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В Лыткарине отремонтируют стадион «Полёт»

Химки примут Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту

Игроки «Чеховских медведей» получили индивидуальные награды по итогам сезона
#коломна
#спорт
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#дети-сироты
#подмосковье
#московская область
#минспорт мо
#благотворительность
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В Лыткарине отремонтируют стадион «Полёт»
05 сентября 2024, 17:22

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Стадион «Полёт», построенный в Лыткарине в 1968 году, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту стадиона «Полёт», расположенного по адресу: город Лыткарино, улица Парковая, дом №30/24. В состав объекта входит футбольное поле, волейбольная площадка площадью 360 квадратных метров, площадка для воркаута площадью 100 метров и беговая дорожка», — говорится в сообщении.
Ремонт должен быть завершён в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 202 миллиона 778 тысяч 25 рублей 90 копеек. Заявки принимаются до 17 сентября.

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Химки примут Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту
05 сентября 2024, 14:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Двадцатые Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту — Кубок памяти академика П. Д. Грушина — проведут на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в городском округе Химки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участие в турнире примут более 80 команд из 25 российских регионов, а также экипажи из Киргизии, Казахстана и Узбекистана», — говорится в сообщении.
Церемония открытия турнира состоится в субботу, 7 сентября, в 11:00 на конкурном поле Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Посмотреть соревнования все желающие могут бесплатно.

Академик АН СССР Пётр Грушин, в честь которого названы соревнования, является автором значимых исследований в области ракетной техники и создателем нескольких ракетно-зенитных комплексов.

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#соревнования
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Игроки «Чеховских медведей» получили индивидуальные награды по итогам сезона
05 сентября 2024, 09:23

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Федерация гандбола России подвела итоги голосования для определения лучших игроков завершившегося сезона Суперлиги.
В двух номинациях победили представители подмосковного клуба «Чеховские медведи», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Звание лучшего линейного игрока сезона 2023/2024 было присуждено Александру Ермакову, а титул «открытие сезона» получил его одноклубник Антон Аксюков, который выступает на позиции правого полусреднего. Награды были вручены спортсменам перед началом первой игры нового сезона на домашней арене. В этой встрече «Чеховские медведи» одержали победу над краснодарским «СКИФ» со счётом 33:25. Следующий матч команда из Подмосковья сыграет 8 сентября в Ставрополе с местной командой «Виктор». Полный календарь предстоящих матчей доступен по специальной ссылке.

Напомним, что в прошлом сезоне «Чеховские медведи» завоевали серебряные медали Суперлиги и в августе текущего года заняли третье место на международном турнире SEHA – Gazprom League. Матчи российской гандбольной Суперлиги проводятся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». Подробности новостей министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram и VK.

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#суперлига подмосковья
#гандбол
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Канчельскис озвучил уязвимое место сборной России
04 сентября 2024, 19:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение о том, что уязвимым местом сборной России является игра в обороне.
Напомним, 5 сентября наша сборная сыграет с Вьетнамом.

«Игра в обороне — уязвимое место сборной России. Уже традиционно не хватает сильных центральных защитников. Понятно, что в матчах против Вьетнама и Таиланда защитникам, возможно, даже напрягаться не придется, но если говорить о шансах соперников, то они могут дождаться ошибки наших игроков обороны», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.

Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что матчи против Вьетнама и Таиланда пойдут на пользу российской сборной.

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