«Спартак» рассматривал Голенкова для усиления атаки

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«Спартак» рассматривал возможность пригласить нападающего «Ростова» Егора Голенкова в качестве кандидатуры на усиление атаки.
Однако, как пишет Metaratings.ru, впоследствии клубом было принято решение пока отказаться от приобретения этого спортсмена в пользу других кандидатур. При этом конкретных контактов по данному вопросу «Спартак» и представители футболиста не устанавливали. Более того, сообщается, что Голенков может перейти в ЦСКА.
Ранее легенда сборных России и СССР Александр Мостовой заявлял, что нападающий Сергей Пиняев является хорошим футболистом, который имеет способности для игры в Европе. Так он комментировал продление контракта между московским «Локомотивом» и Пиняевым.
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