Ташуев заявил, что Садулаев подойдёт «Баварии» и «Манчестер Сити»
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о будущей карьере полузащитника клуба Лечи Садулаева и перечислил европейские клубы, которым он подойдёт по стилю.
«Лечи подойдёт чемпионат Испании. В Ла Лиге любят дриблеров, как Садуллаев. Но не совсем правильно говорить о том, какой чемпионат ему подходит. Правильнее говорить о том, каким клубам он подойдёт. Из европейских команд Садулаеву подойдут «Бавария» и «Манчестер Сити», – предположил собеседник издания Metaratings.Напомним, что в сезоне-2024/25 Садулаев в составе «Ахмата» провёл 28 матчей, в которых отличился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Ранее издание «Чемпионат» и инсайдер Иван Карпов сообщали, что 25-летним футболистом заинтересовались ЦСКА и «Краснодар».