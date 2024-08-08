Бурлак озвучил основную проблему «Динамо»

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Бывший футболист «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак заявил, что молодость состава является основной проблемой «Динамо».
«Думаю, основная проблема «Динамо» — это как раз молодость состава. Пока команда показывает интересный атакующий футбол, но на дистанции опыта может не хватить. Легионеры, которые сейчас вернутся в команду, должны добавить стабильности. Начали задорно, но в какой-то момент этот задор может пропасть. Однако я думаю, что у «Динамо» всё будет хорошо», — высказал мнение в беседе с Metaratings.ru Бурлак.Отмечается, что средний возраст «Динамо» в новом сезоне РПЛ составляет 23,8 года.
Ранее голкипер «Зенита» Михаил Кержаков делился, как проходит работа команды в начале сезона.
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