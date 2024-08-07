Кержаков: «Зенит» сейчас на ходу

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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился, как проходит работа команды в начале сезона.
«Мы сейчас на ходу. Много забиваем, потому что исполнительское мастерство игроков «Зенита» высокое. Новички здорово влились в команду, себя проявляют. Макс Глушенков, сами видите, как играет. С первых тренировок было понятно, что он футболист высокого класса игрок. Матчи это подтвердили. Он не выпадает, хорошо заполняет зоны в центре поля, чувствует партнеров», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кержаков.
Он отметил, что тренировочный процесс команды сейчас на довольно высоком уровне.
По словам Кержакова, результативность «Зенита» — заслуга тренерского штаба команды.
Ранее бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отнёс к главным достоинствам «Зенита» в этом сезоне быстроту и мотивацию игроков.
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