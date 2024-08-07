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Кержаков: «Зенит» сейчас на ходу

07 августа 2024, 19:06
Фото: iStock/TuiPhotoengineer

Фото: iStock/TuiPhotoengineer

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился, как проходит работа команды в начале сезона.
«Мы сейчас на ходу. Много забиваем, потому что исполнительское мастерство игроков «Зенита» высокое. Новички здорово влились в команду, себя проявляют. Макс Глушенков, сами видите, как играет. С первых тренировок было понятно, что он футболист высокого класса игрок. Матчи это подтвердили. Он не выпадает, хорошо заполняет зоны в центре поля, чувствует партнеров», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кержаков.

Он отметил, что тренировочный процесс команды сейчас на довольно высоком уровне.



По словам Кержакова, результативность «Зенита» — заслуга тренерского штаба команды.

Ранее бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отнёс к главным достоинствам «Зенита» в этом сезоне быстроту и мотивацию игроков.

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#спорт
#футболист
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Новиков назвал лучшего тренера ЦСКА в российской истории
07 августа 2024, 18:55

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказал мнение о том, что Валерий Газзаев является лучшем тренером команды в российской истории.
Также Новиков поздравил его с юбилеем – Газзаеву исполнилось 70 лет!

«Хочу пожелать здоровья, это самое главное в жизни человека! Как оценю вклад Газзаева в историю ЦСКА? Его работа была крайне продуктивной! Он смог победить не только в чемпионате России, но и в Кубке УЕФА. Могу ли я назвать его лучшим тренером в истории клуба? На данный момент Газзаев является лучшим тренером ЦСКА в российской истории», – поделился в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

По его мнению, чтобы повторить успех тренера, нам необходимо вернуться в еврокубки.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявлял, что частые замены футболистов команды в перерыве помогают в трудных ситуациях.

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#спорт
#тренер
#работа
#футбол
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Стало известно, с кем хочет расстаться «Спартак»
«Спартак» планирует найти замену Медине
07 августа 2024, 18:45

Фото: iStock/Алексей Филиппов

«Спартак» ищет варианты для продажи парагвайского полузащитника Хесуса Медины.
Также клуб планирует освободить легионерские места в заявке на сезон за счёт футболистов Кристофера Мартинса и Шамара Николсона. Как пишет Metaratings.ru, «Спартак» намерен приобрести левого защитника и опорного полузащитника. При этом отмечается, что на каждой позиции планируется найти двух примерно равнозначных футболистов.

Напомним, сейчас «Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший тренер «Спартака» Мирослав Ромащенко похвалил игру аргентинского футболиста Эсекьеля Барко, отметив, что он стал буквально ключевым приобретением команды.

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#тренер
#матч
#спартак
#рпл
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Сборная Подмосковья по хоккею на траве победила на Спартакиаде учащихся
07 августа 2024, 15:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую медаль XII летней Спартакиады учащихся по хоккею на траве среди юношей 15-16 лет завоевала сборная команда Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Финальный матч подмосковная сборная провела с командой из Москвы. По ходу встречи представители Московской области проигрывали со счётом 0:1, однако в итоге сумели отыграться и завершили матч со счётом 2:1 в свою пользу. Таким образом Подмосковью досталось золото, а Москве — серебро», — говорится в сообщении.
Третье место на турнире заняла сборная Татарстана.

В облётном министерстве также отметили, что подмосковного спортсмена Константина Седых признали лучшим игроком соревнований.

Финал Спартакиады проводилась в городе Крымск Краснодарского края с 30 июля по 7 августа, участие в турнире приняли десять команд.

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Аминева раскрыла, чем её задели успехи Хелиф на ОИ-2024 в Париже

«Русский Халк» из Люберец побьёт очередной рекорд и посвятит его женщинам

В Красногорске состоялась гонка на китайских «лодках-драконах»
#спорт
#медаль
#хоккей
#спартакиада
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Аминева раскрыла, чем её задели успехи Хелиф на ОИ-2024 в Париже
Аминева: Такие, как Хелиф, не должны выступать наравне с другими девушками
07 августа 2024, 15:13

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российская боксёрша Азалия Аминева высказала мнение о том, что такие спортсменки, как Иман Хелиф и Линь Юйтин, не должны выступать наравне с другими девушками на международных соревнованиях, в частности на Олимпиаде в Париже.
«Такие спортсменки, как Иман, не должны выступать наравне с другими девушками. Мировому спорту пора брать пример с IBA, где ей запретили участвовать в женских соревнованиях. Была удивлена, когда увидела её в сетке Олимпиады», — прокомментировала в беседе с RT Аминева.

А трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поздравил Михайна Лопеса с победой на Олимпийских играх в Париже.

«Мои поздравления Михайну Лопесу. Он отодвинул представление о возможностях, в том числе на борцовском ковре, еще на две Олимпиады. Красавчик. Задал ориентиры», – отметил в беседе с MMA.Metaratings.ru Карелин.

Ранее сообщалось, что провалившая гендерный тест боксёрша из Алжира Иман Хелиф вышла в финал Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 66 килограммов.

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#бокс
#запад
#олимпиада
#спорт
#париж
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«Русский Халк» из Люберец побьёт очередной рекорд и посвятит его женщинам
07 августа 2024, 11:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Рекордсмен мира по силовому экстриму люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» 16 августа попытается установить рекорд по буксировке кабриолета, одновременно надувая до разрыва грелки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Агаджанян выступит с показательным выступлением на фестивале в парке «Бронницкий луг» на праздновании пятилетнего юбилея сообщества «Нежный бизнес». Известный силач-общественник попытается установить рекорд по буксировке кабриолета с девушками на расстояние. При этом по ходу движения машины люберчанин будет надувать до разрыва грелки.
«В номере будут совмещены два сложных элемента экстрима: силового и сценического. Фиксировать рекорд будет Федерация силового экстрима России. Рекорд я хочу посвятить российским женщинам», – рассказал Сергей.
Чтобы побить рекорд России, «Русскому Халку» нужно будет протащить машину на расстояние не менее 100 м и попутно надуть до разрыва не менее пяти грелок.

В министерстве добавили, что Сергей Агаджанян также выступит с показательными номерами на праздновании 85-летия Дня физкультурника в Центральном парке Люберец 10 августа.

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#спорт
#минспорт мо
#экстрим
#люберцы
#рекорд
#подмосковье
#московская область
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В Красногорске состоялась гонка на китайских «лодках-драконах»
07 августа 2024, 11:29

Фото: Артём Мишуков

Товарищеская гонка на традиционных китайских «лодках-драконах» состоялась на территории отеля Moscow Country Club в городском округе Красногорск, мероприятие было приурочено к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР, передаёт корреспондент Артём Мишуков.
«Дистанция гонки составила 200 метров. В каждой лодке находилось по десять гребцов, один рулевой и барабанщик, который ударами в барабан задавал ритм гребли. Лодки были украшены деревянной головой и хвостом дракона, что придавало им особый колорит», — говорится в сообщении.
Всего в гонке приняли участие шесть команд. Победу одержала команда администрации округа Красногорск. По итогам соревнования призёрам и участникам вручили медали и кубки. Почётными гостями мероприятия стали представители посольства КНР в России, присутствовали также сотрудники китайских компаний и власти подмосковного округа.

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#красногорск
#лодка
#гонки
#гребля
#китай
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Провалившая гендерный тест боксерша вышла в финал Олимпиады
Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф вышла в финал Олимпийских игр-2024
07 августа 2024, 10:23

Фото: iStock/FOTOKITA

Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира Иман Хелиф вышла в финал Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 66 килограммов. Об этом пишет РБК.
В полуфинале спортсменка одержала победу в бое с Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. Уточняется, что Хелиф гарантированно получит медаль Игр-2024. В борьбе за золотую медаль алжирка встретится с Ян Лю из Китая.

Во время турнира боксерша пожаловалась на травлю. В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф, а также представительницу Тайваня Линь Юйтин по причине несоответствия критериям допуска. По результатам гендерного теста выяснилось, что девушки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#медали
#медаль
#бокс
#игры
#олимпиада 2024
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Журналистка толкнула китайского спортсмена на ОИ и лишилась аккредитации
Журналистка толкнула участника Олимпиады из Китая и лишилась аккредитации
07 августа 2024, 03:12

Фото: istock/Mihajlo Maricic

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже принял решение о лишении аккредитации шведской журналистки, которая случайно врезалась в китайского спортсмена Ван Чуциня, когда тот давал интервью.
Инцидент произошел, когда Ван Чуцинь завершал общение со СМИ и собирался покинуть место, в то время как журналистка, отвлекшись на камеру, направилась в его сторону. Видео происшествия, ставшее вирусным в социальных сетях, вызвало бурное обсуждение, некоторые пользователи подозревают, что столкновение было преднамеренным. Журналистка не извинилась перед спортсменом, что усугубило ситуацию.

Во вторник оргкомитет Олимпийских игр в Париже объявил о решении отстранить шведскую журналистку, которая врезалась в китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня во время его интервью.

Ранее, 30 июля, Ван Чуцинь и его партнерша Сунь Инша завоевали золото в смешанных парных соревнованиях. После их победного матча одна из ракеток Ван Чуциня была сломана фотографом, который случайно наступил на неё, стремясь запечатлеть момент. На следующий день Ван Чуцинь проиграл в 1/16 финала шведу Трульсу Мёрегорду, утверждая, что инцидент с ракеткой негативно сказался на его игре.

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#теннис
#столкновение
#сми
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Неприличный скандал: судьи из Польши напились и украли дорожный знак
Польских судей сняли с матча Лиги чемпионов из-за пьянства и воровства
06 августа 2024, 23:26

Фото: istock/MihailDechev

Двое польских судей были доставлены в вытрезвитель и отстранены от матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает Газета.ru
Польские судьи Бартош Франковски и Томаш Мусял были отстранены от работы на матче Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс» после инцидента с кражей дорожного знака. По информации Weszlo, инцидент произошел в Люблине, где судьи находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в полиции, Франковски и Мусял были задержаны после того, как в их крови было обнаружено более допустимой нормы алкоголя. Судьи были доставлены в вытрезвитель.

«Все мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. В их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Они были доставлены в вытрезвитель», — заявили в полиции.

Матч между «Динамо» и «Рейнджерс» состоится 6 августа в 21:00 по московскому времени на стадионе «Арена Люблин».

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#матч
#инцидент
#судья
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