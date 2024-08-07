Стало известно, с кем хочет расстаться «Спартак»

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«Спартак» ищет варианты для продажи парагвайского полузащитника Хесуса Медины.
Также клуб планирует освободить легионерские места в заявке на сезон за счёт футболистов Кристофера Мартинса и Шамара Николсона. Как пишет Metaratings.ru, «Спартак» намерен приобрести левого защитника и опорного полузащитника. При этом отмечается, что на каждой позиции планируется найти двух примерно равнозначных футболистов.
Напомним, сейчас «Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее бывший тренер «Спартака» Мирослав Ромащенко похвалил игру аргентинского футболиста Эсекьеля Барко, отметив, что он стал буквально ключевым приобретением команды.
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Напомним, сейчас «Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее бывший тренер «Спартака» Мирослав Ромащенко похвалил игру аргентинского футболиста Эсекьеля Барко, отметив, что он стал буквально ключевым приобретением команды.
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Мелисса Тимофеева