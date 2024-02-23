CAS в Лозанне отклонил апелляцию России по поводу приостановки членства в МОК

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Спортивный арбитражный суд (англ. Court of Arbitration for Sport, CAS - прим. ред.) отклонил апелляцию России по поводу приостановки членства в Международном олимпийском комитете (МОК). Осенью 2023 года спортивные еврочиновники отстранили Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
ОКР предсказуемо подал апелляцию на решение организации, давно и успешно попирающей лозунги типа «О, спорт, ты — мир!» и «Спорт вне политики». Родоначальнику олимпийского движения барону Пьеру де Кубертену вряд ли спится спокойно при виде того, во что превратилось его детище. Иск был принят 6 ноября, а рассмотрен и благополучно отклонён 26 января уже нынешнего года.
Исходя из принципов западных спортивных чиновников, понятных только им самим, на Олимпиаде могут присутствовать наркоманы, преступники и трансгендеры, но только не Россия. Браво, Европа, браво МОК! Liberté, Égalité, Fraternité*.
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«Исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности», — указано в заявлении CAS.
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Александр Бойцов