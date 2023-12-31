Чемпионка ОИ Ишмуратова считает, что МОК сам будет приглашать РФ на турниры

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова предсказывает изменение позиции МОК, котоая касается России.
РИА Новости пишет, что, по мнению Ишмуратовой, МОК и федерации уже сами будут приглашать на соревнования.
Ранее президент РФ Владимир Путин оценил решение МОК, касающееся допуска россиян на ОИ-2024.
Он отметил, что в отношении украинских спортсменов могут последовать санкционные ограничения, которые приведут к тому, что их попросят выступать в нейтральном статусе. Таким образом, Бедный подчеркнул рискованность байкотирования.
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«Я думаю, что нужно дождаться этого момента и выступать уже и с гимном, и с флагом, и все, как мы любим», —говорит Ишмуратова.
«Если это политически мотивированные искусственные условия, которые направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали, то Минспорт и Олимпийский комитет России должны принять взвешенное решение», — говорит Владимир Путин.Бойкот Украиной летних Олимпийских игр 2024 года в Париже может привести к негативным последствиям. Их перечислил исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта страны Матвей Бедный. Его слова приводит BBC.
Он отметил, что в отношении украинских спортсменов могут последовать санкционные ограничения, которые приведут к тому, что их попросят выступать в нейтральном статусе. Таким образом, Бедный подчеркнул рискованность байкотирования.
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Мария Фирсова