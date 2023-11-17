Чемпионат мира по хоккею с мячом 2024 года отменён

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Чемпионаты мира по хоккею с мячом, запланированные в 2024 году, отменены в связи с отсутствием интереса к организации турнира. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом (FIB).
Отмечается, что мужской и женский чемпионаты должны были состояться в следующем году в Норвегии.
В пресс-службе FIB отметили, что ранее организации проявляли интерес к организации турниров, но затем отказались от этого. В результате пришлось отменить проведение чемпионатов в следующем году.
Однако в ближайшее время состоится заседание исполкома FIB, по итогам которого будут объявлена информация о проведении чемпионатов мира по хоккею с мячом в 2025 году.
Напомним, что российская сборная была отстранена от участия в турнирах из-за спецоперации на Украине.
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В пресс-службе FIB отметили, что ранее организации проявляли интерес к организации турниров, но затем отказались от этого. В результате пришлось отменить проведение чемпионатов в следующем году.
Напомним, что российская сборная была отстранена от участия в турнирах из-за спецоперации на Украине.
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Анастасия Чинкова