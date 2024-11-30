Чемпионка Загитова нарушила ПДД 197 раз за 2024 год

Алина Загитова (Фото: kremlin.ru)
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в 2024 году, сообщили «Постньюс».
Владеющая двумя машинами Олимпийская чемпионка 175 нарушила правила дорожного движения за рулем Porsche Macan и 22 — на BMW X6 30d. Алина Загитова уже оплатила все штрафы.
В общей сложности с марта 2019 года за автомобилями фигуристки числятся 554 штрафа на сумму 497 тысяч рублей. Больше всего штрафов Алина Загитова получила за превышение скорости — 401 случай. Пять раз фигуристка проезжала на красный свет.
Ранее Алина Загитова опубликовала видео в своём Телеграм-канале, где она лежит под капельницей. В комментариях фанаты пожелали Алине Загитовой «крепкого и доброго здоровья».
Алина Загитова — единственная в истории Российской Федерации завоевала все титулы в мировом фигурном катании как одиночница. В 2019 году девушка приостановила карьеру — она хотела сосредоточиться на работе телеведущей.
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В общей сложности с марта 2019 года за автомобилями фигуристки числятся 554 штрафа на сумму 497 тысяч рублей. Больше всего штрафов Алина Загитова получила за превышение скорости — 401 случай. Пять раз фигуристка проезжала на красный свет.
Ранее Алина Загитова опубликовала видео в своём Телеграм-канале, где она лежит под капельницей. В комментариях фанаты пожелали Алине Загитовой «крепкого и доброго здоровья».
Алина Загитова — единственная в истории Российской Федерации завоевала все титулы в мировом фигурном катании как одиночница. В 2019 году девушка приостановила карьеру — она хотела сосредоточиться на работе телеведущей.
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Ольга Енгалычева