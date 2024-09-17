Фигуристка Загитова запросила грант в 74 млн на новое ледовое шоу «Алые паруса»

Фото: iStock/KinoMasterskaya
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова запросила президентский грант на 74,8 млн рублей для нового ледового шоу «Алые паруса» по мотивам одноименной повести Александра Грина. Об этом сообщает Президентский фонд культурных инициатив. В качестве цели проекта указано формирование интереса к русской литературе и русскому языку.
Срок для реализации проекта — с 15 января по 31 июля 2025 года с общей суммой расходов в 74,798 млн рублей.
Указывается, что ледовое шоу пройдет в Санкт-Петербурге и должно будет привлечь внимание семей с детьми, способствовать их приобщению к русской культуре, а благодаря своей уникальности повысит интерес к культурной сфере страны.
Год назад сообщалось, что Алина Загитова представила свою коллекцию одежды. Она заявляла, что идея о собственном бренде у нее возникла давно, а работа над созданием собственной коллекции началась 2 года назад.
Читайте также:
Школьники Подмосковья могут поучаствовать во Всероссийской акции к юбилею Пушкина
Прием СМИ-проектов о селе на конкурс «Моя Земля — Россия» завершится 30 сентября
Более 42 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в мероприятии «Живописный парк»
Указывается, что ледовое шоу пройдет в Санкт-Петербурге и должно будет привлечь внимание семей с детьми, способствовать их приобщению к русской культуре, а благодаря своей уникальности повысит интерес к культурной сфере страны.
Год назад сообщалось, что Алина Загитова представила свою коллекцию одежды. Она заявляла, что идея о собственном бренде у нее возникла давно, а работа над созданием собственной коллекции началась 2 года назад.
Читайте также:
Школьники Подмосковья могут поучаствовать во Всероссийской акции к юбилею Пушкина
Прием СМИ-проектов о селе на конкурс «Моя Земля — Россия» завершится 30 сентября
Более 42 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в мероприятии «Живописный парк»
Данил Пономарев