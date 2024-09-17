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Фигуристка Загитова запросила грант в 74 млн на новое ледовое шоу «Алые паруса»

17 сентября 2024, 20:17
Фото: iStock/KinoMasterskaya

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова запросила президентский грант на 74,8 млн рублей для нового ледового шоу «Алые паруса» по мотивам одноименной повести Александра Грина. Об этом сообщает Президентский фонд культурных инициатив. В качестве цели проекта указано формирование интереса к русской литературе и русскому языку.
Срок для реализации проекта — с 15 января по 31 июля 2025 года с общей суммой расходов в 74,798 млн рублей.

Указывается, что ледовое шоу пройдет в Санкт-Петербурге и должно будет привлечь внимание семей с детьми, способствовать их приобщению к русской культуре, а благодаря своей уникальности повысит интерес к культурной сфере страны.



Год назад сообщалось, что Алина Загитова представила свою коллекцию одежды. Она заявляла, что идея о собственном бренде у нее возникла давно, а работа над созданием собственной коллекции началась 2 года назад.

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#акции
В Химках создадут 17 наземных пешеходных переходов
17 сентября 2024, 20:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

На улицах городского округа Химки планируют оборудовать 17 наземных пешеходных переходов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«На этой неделе приступаем к созданию 17 повышенных пешеходных переходов. Работы проводятся в рамках обеспечения безопасности дорожного движения», – отметил замглавы Химок Николай Батышев.
Работы проведут в Старых и Новых Химках, Сходне, Подрезкове, Фирсановке и Новогорске. Дорожники поднимут над проезжей частью переходы на улице 9 мая, Новосходненком шоссе и в квартале Терехово.

Кроме того, безопасные переходы оборудуют на улицах Ватутина и Некрасова, Тюкова в районе входов в парк имени Величко, Московской у центрального входа ФОК «Юбилейный», Центральной, Шоссейной, Заречной, Кирова, Юннатов, Чапаева, Микояна, Вороницына, Коммунальном проспекте и во 2-м Мичуринском тупике. Как отметили в администрации, безопасности движения в Химках уделяют особое внимание. В городе началось обустройство кругового движения на пересечении улиц Репина, Заводской и Коммунального проезда. Новую схему движения организуют в качестве пилотного проекта. Работы завершат в сентябре.

Помимо этого, ремонтируют переход через Ленинградское шоссе у остановки «Монумент», а также надземный переход на перекрёстке улиц Горшина, 9 Мая и Юбилейного проспекта. Пешеходные мосты модернизируют по просьбе химчан.

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#химки
#пешеход
#пешеходный переход
#дороги
#коммунальные службы
#подмосковье
#московская область
#безопасность
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Россиянам перечислили идеальные для осени духи
Биолог Опарин рекомендовал ароматы с древесными и мускусными нотами
17 сентября 2024, 20:36

Фото: iStock/Angelika-Angelika

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин заявил, что для осенней поры идеальными ароматами станут духи с древесными и мускусными нотами.
«Осень ассоциируется с запахом прелой листвы, специями и благовониями. Поэтому в это время года подойдут духи с нотками корицы, гвоздики или имбиря, что добавит образу человека загадочности и изысканности. Для осеннего вечера подойдут ваниль, шоколад, карамель», — уточнил в беседе с NEWS.ru Опарин.

При этом он призвал не бояться экспериментов в поисках своего парфюма на осень. По мнению специалиста, духи должны подчёркивать индивидуальность и соответствовать настроению.

Ранее стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева заявила, что трендовыми в этом осеннем сезоне станут такие принты, как клетка, гусиная лапка, полоска и горох.

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#осень
#парфюм
#стиль
#уход
#красота
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В Волоколамске к 15 ноября завершат благоустройство Школьной и Парковой улиц
17 сентября 2024, 20:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Волоколамском городском округе осенью завершат благоустройство улиц Школьная и Парковая. Там появятся новые пешеходные зоны, места для отдыха, комфортное и эстетичное освещение.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.

Она напомнила, что проект стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений, инициированного президентом.
«Эта территория начинается от нового Парка Победы, который мы сделали в прошлом году, заканчивается большим и красивым спуском к улице Советской. Сейчас идёт реализация второго этапа проекта. Готовность - практически 60%, срок завершения – 15 ноября. Подрядчики идут с опережением срока. Это будет очень красивая прогулочная зона, которая соединит все места притяжения в нашем городе», – поделилась планами Козлова.
В завершении встречи глава региона подчеркнул, что важно продолжать проводить выездные администрации.
«Эта работа имеет определяющее значение в части доверия, взаимопонимания с жителями. Вы регулярно ездите по населённым пунктам. Прошу вас вместе с командой и впредь не сбавлять темп, общаться с людьми, решать их вопросы», – попросил Воробьёв.
Как отметила Козлова, этот формат прижился в Волоколамском округе. Поэтому его решили распространить не только на населённые пункты, но и на крупные предприятия. Уже составлен график выезда на предприятия до конца года, чтобы люди без отрыва от производства могли пообщаться с представителями администрации.

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#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#волоколамск
#наталья козлова
#глава
#благоустройство
#улица
#малые города
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Все образовательные учреждения Волоколамского округа укомплектованы кадрами
17 сентября 2024, 20:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в школы и детсады Волоколамского городского округа пошли более 5,8 тысяч детей.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

Всего в округе – девять образовательных комплексов, а также школа-интернат. Все они полностью укомплектованы кадрами. К работе приступили девять новых педагогов.
«Помимо региональных мер поддержки, мы предоставляем учителям муниципальные. Дали служебные квартиры двум педагогам. Кроме того, решили вдвое повысить сумму возмещения за наём жилья: раньше было 10 тыс. рублей, а сейчас – 20 тыс. Проблем с кадрами в сфере образования у нас нет, мы заполнили все вакансии», – сказала врип главы округа.
Она добавила, что все большие школы в муниципалитете отремонтировали. В этом году из местного бюджета выделили средства на сельские школы и тоже привели их в порядок в течение лета.

В 2025 году запланировано обновить дошкольное отделение №5 ВСОШ №2 и общежитие Красногорского колледжа.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#наталья козлова
#волоколамск
#школы
#детские сады
#педагоги
#учителя
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Обречённые пассажиры затонувшего батискафа Titan знали о неизбежном крушении
17 сентября 2024, 20:09

Фото: РИА Новости

Пассажиры батискафа Titan, затонувшего в 2023 году, вероятнее всего, знали, что их ждёт. Об этом сообщает The Guardian.
В августе этого года семья французского путешественника Поля-Анри Наржоле, участвовавшего в последнем погружении Titan, подала в суд на компанию OceanGate, изготовившую батискаф. Они обвиняют фирму в смерти своего родственника и других пассажиров, которые понимали неизбежность крушения.

В качестве моральной компенсации они требуют от OceanGate не менее 50 миллионов долларов (4,6 миллиарда рублей). Сумму они также обосновали страданиями пассажиров и членов экипажа.

Из иска семьи в суд следует, что причину произошедшего вряд ли удастся установить. Однако команда Titan должна была понимать, что происходит с судном, поскольку хваленая «акустическая система безопасности» предупредила бы их, что углеволокно трескается под исключительным давлением. Это побудило бы пилота сбросить балласт и прервать погружение.

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#суд
#семья
#компенсации
#смерть
#корабль
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Центральные очистные сооружения в Волоколамском округе обновят в 2025-2026 годах
17 сентября 2024, 19:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Волоколамском городском округе ведут проектные работы по модернизации центральных очистных сооружений.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Тему модернизация очистных сооружений она назвала актуальной для округа.
«По национальному проекту, президентской инициативе мы уже привели в порядок Щёлковские, Сергиево-Посадские и другие очистные в Подмосковье. Ещё ряд объектов стоит в плане. Это городские округа Дмитровский, Дубна и Волоколамский. Тема важная. Населённые пункты не могут развиваться, если нет соответствующей инфраструктуры», – отметил Воробьёв.
Козлова отметила, что сегодня ведутся проектные работы по модернизации центральных очистных сооружений в муниципалитете. Объект обслуживает порядка 17 тыс. жителей, а его износ составляет 80%. Обновить его планируют в 2025-2026 годах.

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#волоколамск
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#глава
#наталья козлова
#модернизация
#очистные сооружения
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В Волоколамском округе почти выполнили программу модернизации теплоснабжения на этот год
В Волоколамске почти выполнили программу модернизации теплоснабжения на этот год
17 сентября 2024, 19:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Волоколамском городском округе выполнили практически всю краткосрочную программу модернизации теплосетей на 2024 год.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву. По её словам, в жилищно-коммунальном хозяйстве реализуются важные проекты.
«Два года назад в деревне Ботово мы капитально отремонтировали котельную мощностью более 5 киловатт, а в этом полностью модернизируем сети. В деревне Судниково сделали в прошлом году сети, а в 2024-м начали строить котельную. Большие мероприятия по теплоснабжению проходят и в самом городе Волоколамске. Всю краткосрочную программу на этот год мы практически закончили. В августе обновили Осташовскую котельную. Она готова к работе, там идёт пусконаладка. А в Ботове уже сделали опрессовку, и сейчас начинаются пробные топки», – заявила врип главы городского округа.
В планах на этот год также – построить котельную в Волоколамске на Северном шоссе, модернизировать 7,5 км теплосетей в Волоколамске, Осташеве, Ильинском и Яропольце. В течение следующих трёх лет построят котельные в Чисмене и Сычёве, ещё две реконструируют – в Кашине и Яропольце.
«Вы местная жительница, хорошо знаете каждый населённый пункт округа, регулярно встречаетесь с людьми. Больше половины жителей округа, 35 тыс. из 64 тыс., проживают в сельских населённых пунктах. Значит, мы должны создавать там комфорт и хорошие условия, заботиться о тех, кто работает на земле. Вам предстоит конкурс на должность главы. Готовы ли и дальше работать на благо родного края?», – спросил Воробьёв.
Козлова поблагодарила за доверие, отметив, что намерена продолжать работу. По её словам, за прошедшие несколько месяцев в округе удалось достичь значимых результатов – в частности, улучшить инвестиционную составляющую. Сейчас на сопровождении находится 12 крупных проектов с суммарным объёмом инвестиций 16,5 млрд. рублей и планами по созданию 1,8 тыс. рабочих мест.

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#подмосковье
#московская область
#волоколамск
#наталья козлова
#губернатор
#андрей воробьёв
#теплоснабжение
#теплотрасса
#котельная
#модернизация
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Российские волонтёры рассказали о спасении питомцев из Курской области
17 сентября 2024, 19:07

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Из зоны обстрелов в Курской области спасают брошенных животных и доставляют их в различные приюты, где питомцам ищут новый дом.
Владелица одного из таких приютов из Тулы Евгения Фролова поделилась подробностями работы волонтёров.

«Подбирают их в основном в приграничных районах. В одних случаях собаки самостоятельно выходят на блокпосты, в других – их находят наши бойцы, снимают с цепи и отдают в приюты. Курская область – это в большей степени частный сектор, поэтому и находят животных чаще всего в будках, пристройках, привязанными к цепи», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» Евгения Фролова.

Она выразила уверенность в том, что все животные рано или поздно обязательно обретут любящую семью и дом.

Ранее сообщалось, что на севере Московской области местные жители нашли живого двухмесячного львёнка, а ветеринарный осмотр показал, что детёныш здоров.

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#курская область
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#приют
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Воробьёв пожелал успеха Пархоменко в конкурсе на пост главы Рузского округа
17 сентября 2024, 18:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пожелал успехов действующему главе Рузского городского округа Николаю Пархоменко в конкурсе на это пост. Глава региона провёл с ним рабочую встречу.
«Рузский городской округ в последнее время показывает неплохие результаты. Это и благоустройство, и всё, что касается социальной инфраструктуры. В ближайшее время в Рузе должен состояться конкурс на должность главы. Надеюсь, депутаты поддержат вашу кандидатуру», – отметил Воробьёв.
Пархоменко, у которого в этом году истекает срок полномочий, ответил, что хотел бы продолжить и дальше развивать городской округ.
«Всегда есть над чем работать. У этого прекрасного края большой потенциал, который можно развивать, делать жизнь людей ещё более комфортной. Я хотел бы продолжить начатый вместе с вами курс, довести поставленные задачи и по объездным дорогам, и по строительству очистных, развитию туризма, сельского хозяйства», – подчеркнул глава.
В завершении встречи губернатор отметил, что сейчас большой популярностью у жителей пользуется формат выездных администраций.
«Знаю, что вы регулярно встречаетесь с жителями. Округ разный - и Руза, и Тучково, и более мелкие, но не менее важные населённые пункты. Прошу вас и впредь использовать формат выездных администраций, уделять внимание людям, давать ясность и отвечать на все волнующие вопросы», – добавил губернатор.
Николай Пархоменко пообещал делать это.

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#московская область
#губернатор
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