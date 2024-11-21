Фигуристка Загитова сняла видео под капельницей

Алина Загитова (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)
Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала видео в своём Телеграм-канале, где она лежит под капельницей.
«Не болейте», — написала российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, в следующей публикации в социальных сетях.
В комментариях подписчики пожелали Алине Загитовой «крепкого и доброго здоровья».
Ранее Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова запросила президентский грант на 74,8 млн рублей для нового ледового шоу «Алые паруса». Ледовое шоу должно пройти в Санкт-Петербурге в период с 15 января по 31 июля 2025 года. Предполагаемые расходы составят 74,798 миллиона рублей.
Алина Загитова — единственная в истории Российской Федерации завоевала все титулы в мировом фигурном катании как одиночница. В 2019 году девушка приостановила карьеру — она хотела сосредоточиться на работе телеведущей.
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