De Telegraaf: Промес арестован в Дубае по запросу Нидерландов

Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов
Нидерландский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес задержан в столице ОАЭ Дубае по запросу голландской прокуратуры Об этом сообщает De Telegraaf.
По его данным, запрос связан с возможностью последующей экстрадиции Промеса в Нидерланды.
32-летний Промес был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту Дубая 29 февраля, когда месте с командой должен был вылететь в Россию. Пока игроки «Спартака» были там на сборах, Промес попал в ДТП и скрылся с места происшествия.
На родине его приговорили к 18-ти месяцам колонии по обвинению в нападении на родственника.
В феврале футболиста также приговорили в Амстердаме к шести годам заключения за участие в контрабанде наркотиков. Тогда спортсмена объявили в международный розыск.
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32-летний Промес был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту Дубая 29 февраля, когда месте с командой должен был вылететь в Россию. Пока игроки «Спартака» были там на сборах, Промес попал в ДТП и скрылся с места происшествия.
На родине его приговорили к 18-ти месяцам колонии по обвинению в нападении на родственника.
В феврале футболиста также приговорили в Амстердаме к шести годам заключения за участие в контрабанде наркотиков. Тогда спортсмена объявили в международный розыск.
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Ювелина Бернст