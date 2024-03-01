Дмитрий Егоров: Суммарно Промес может получить 11 лет тюрьмы

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Вчера стало известно, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в ОАЭ и не смог улететь со сборов вместе с командой. Выяснилось, что его арестовали за то, что он спровоцировал ДТП, а больше за то, что скрылся с места аварии.
Ситуацию прокомментировал известный блогер и спортивный журналист, президент клуба футбольной медиа-лиги «БроукБойз» Дмитрий Егоров. Он отметил, что об аварии, в которую Промес попал между двумя сборами, давно известно и удивился, что об этом заговорили только сейчас, передаёт сетевое издание Sports.ru. Интересно, что прокуратура Нидерландов узнала о задержании футболиста только после того, как им начали звонить представители российских СМИ. Голландцы сразу же начали требовать экстрадиции игрока, так как на родине он объявлен в международный розыск.
Егоров напомнил, что в 2023 году Промес был приговорён судом в Нидерландах к 18 месяцам тюрьмы за то, что напал с ножом на своего кузена. В феврале 2024 года по новому заочному приговору он получил ещё шесть лет, на этот раз за контрабанду кокаина. За бегство с места ДТП он может получить четыре года тюремного заключения, таким образом в сумме бывший футболист голландской сборной может провести за решёткой 11,5 лет. Но блогер полагает, что его просто экстрадируют на родину, и там он отсидит только за преступления совершённые в Нидерландах, а в ОАЭ отделается штрафом.
Фото: istockphoto/efks
Стоит вспомнить, что в сентябре Промес устроил скандал в одном из отделов полиции Москвы, куда приехал выручать своих друзей, задержанных, кстати, по подозрению в нахождении в состоянии наркотического опьянения. Вместо того, чтобы попытаться уладить дело мирным путём, футболист и по совместительству криминальный авторитет принялся оскорблять полицейских, скандалить, и сам чудом избежал ареста.
Дмитрий Егоров назвал Промеса реальным кандидатом на премию Дарвина, и с этим определением трудно не согласиться. Зачем он, зная о существовании договора об экстрадиции между его страной и ОАЭ, поехал туда? Никто не сможет на этот вопрос. Журналист оценил вероятность возвращения Промеса в Россию в 20%. А вероятность для «Спартака» без него обыграть «Зенит» в предстоящем 2 марта «дерби двух столиц» Егоров считает равной нулю.
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Егоров напомнил, что в 2023 году Промес был приговорён судом в Нидерландах к 18 месяцам тюрьмы за то, что напал с ножом на своего кузена. В феврале 2024 года по новому заочному приговору он получил ещё шесть лет, на этот раз за контрабанду кокаина. За бегство с места ДТП он может получить четыре года тюремного заключения, таким образом в сумме бывший футболист голландской сборной может провести за решёткой 11,5 лет. Но блогер полагает, что его просто экстрадируют на родину, и там он отсидит только за преступления совершённые в Нидерландах, а в ОАЭ отделается штрафом.
Стоит вспомнить, что в сентябре Промес устроил скандал в одном из отделов полиции Москвы, куда приехал выручать своих друзей, задержанных, кстати, по подозрению в нахождении в состоянии наркотического опьянения. Вместо того, чтобы попытаться уладить дело мирным путём, футболист и по совместительству криминальный авторитет принялся оскорблять полицейских, скандалить, и сам чудом избежал ареста.
Дмитрий Егоров назвал Промеса реальным кандидатом на премию Дарвина, и с этим определением трудно не согласиться. Зачем он, зная о существовании договора об экстрадиции между его страной и ОАЭ, поехал туда? Никто не сможет на этот вопрос. Журналист оценил вероятность возвращения Промеса в Россию в 20%. А вероятность для «Спартака» без него обыграть «Зенит» в предстоящем 2 марта «дерби двух столиц» Егоров считает равной нулю.
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Александр Бойцов