В Госдуме объяснили, почему не могут помочь футболисту «Спартака» Промесу

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
В Объединённых Арабских Эмиратах полиция задержала футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, и команда улетела в Москву без него. Депутат Госдумы Светлана Журова сказала, что Россия не может вмешаться, так как у игрока нет российского гражданства.
В разговоре с порталом Metaratings.ru олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и парламентарий отметила, что Промесу в его ситуации вообще опасно был ехать в ОАЭ. Если у арабской страны и Нидерландов есть договор о выдаче преступников, футболиста депортируют и он предстанет перед судом.
Напомним, 32-летний гражданин Нидерландов Квинси Промес объявлен на родине в международный розыск. В июне 2023 года голландский суд приговорил его к полутора годам тюремного заключения за нападение с ножом на кузена. В феврале 2024 года футболист был осуждён ещё на шесть лет за контрабанду наркотиков.
В Объединённых Арабских Эмиратах с бывшим игроком сборной Нидерландов остались два представителя службы безопасности московского клуба. Завтра, 2 марта, в Санкт-Петербурге состоится «дерби двух столиц», матч «Зенит» - «Спартак». Судя по всему, Промес «красно-белым» в нём помочь не сможет. Более того, российская сторона не в состоянии оказать помощь и ему самому из-за отсутствия у нападающего гражданства РФ.
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Напомним, 32-летний гражданин Нидерландов Квинси Промес объявлен на родине в международный розыск. В июне 2023 года голландский суд приговорил его к полутора годам тюремного заключения за нападение с ножом на кузена. В феврале 2024 года футболист был осуждён ещё на шесть лет за контрабанду наркотиков.
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Александр Бойцов