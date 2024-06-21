Две медали завоевали подмосковные борцы на соревнованиях Игр БРИКС

Пловцы из Подмосковья завоевали первые медали на Играх БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители Московской области открыли счёт медалям на соревнованиях по плаванию в рамках международных Игр стран БРИКС в Казани.





«В финальном заплыве на 100 метров баттерфляем подмосковный пловец Герман Зажирский показал лучшее время — 52,54 секунды. Среди женщин на дистанции 200 метров баттерфляем третье место с результатом 2 минуты 13,39 секунды заняла Дарья Рогожинова из Московской области», — поделились в министерстве.





Соревнования по плаванию на Играх стран БРИКС проходят с 19 по 21 июня в спорткомплексе «Дворец водных видов спорта» в Казани.





Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в Казани. В столицу Татарстана приехали более 4000 спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.