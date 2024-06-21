Две медали завоевали подмосковные борцы на соревнованиях Игр БРИКС

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Две медали завоевали подмосковные спортсменки на соревнованиях Игр БРИКС по спортивной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Представительницы Московской области завоевали золото и серебро на мультиспортивных международных соревнованиях «Игры стран БРИКС» по спортивной борьбе.
«В весовой категории до 68 кг лучшей стала Вусала Парфианович. Серебряную медаль забрала Юки Рао из Китая, а бронза досталась Анне Садченко из Белоруссии. Марина Симонян завоевала серебро в весовой категории до 57 кг. В финале она уступила белорусской спортсменке Алесе Гетмановой. Бронзовая медаль досталась Винруи Хай из Китая», — подчеркнули в пресс-службе.
Таким образом, на счету спортсменов из Московской области уже 46 медалей на Играх БРИКС — 24 золотых, 15 серебряных и 7 бронзовых.
Мультиспортивные международные соревнования «Игры стран БРИКС» по спортивной борьбе проходили 18 и 19 июня 2024 года в Казани.
Игры БРИКС — это ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками международной экономической группы БРИКС В столицу Татарстана приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы побороться за медали в 27 видах спорта.
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