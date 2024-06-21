Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС в Казани

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Российские спортсмены досрочно выиграли медальный зачет Игр БРИКС, которые проходят в Казани. Они завоевали 173 золотых медали, а также 101 серебряную и 69 бронзовых медалей.
Второе место занимает сборная Белоруссии, у которой 32 золотых, 56 серебряных и 68 бронзовых медалей. Третьими идут спортсмены из КНР, у них 17 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых наград.
В оставшиеся дни на Играх БРИКС разыграют 140 комплектов наград. При этом в двух дисциплинах не будут соревноваться белорусские атлеты.
Игры БРИКС – ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в Казани. В столицу Татарстана приехали более 4000 спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.
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В оставшиеся дни на Играх БРИКС разыграют 140 комплектов наград. При этом в двух дисциплинах не будут соревноваться белорусские атлеты.
Игры БРИКС – ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в Казани. В столицу Татарстана приехали более 4000 спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.
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Никита Иванов