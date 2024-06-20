Подмосковная спортсменка Солдаткина побила рекорд мира в спортивном метании ножа

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Варвара Солдаткина из Московской области установила новый мировой рекорд на чемпионате Европы по спортивному метанию ножа на дистанции 3 м среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта региона.
«Чемпионка набрала 590 баллов. Всего на чемпионате и первенстве континента подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей – три золотые, три серебряные и четыре бронзовые. Солдаткина, помимо золота на трёхметровой дистанции, взяла также бронзу на дистанции 5 м», – отметили в ведомстве.Чемпионат и первенство Европы прошли в Калининграде во дворце спорта «Янтарный». Метатели соревновались в поражении мишеней с расстояния от 3 до 9 м. Главной задачей было набрать максимальное количество баллов из 600 возможных, воспользовавшись десятью сериями метаний по три попытки в каждой.
В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из России, Белоруссии, Греции, Сербии, Литвы и Латвии.
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Лора Луганская