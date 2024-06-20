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Подмосковная спортсменка Солдаткина побила рекорд мира в спортивном метании ножа

20 июня 2024, 21:56
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Варвара Солдаткина из Московской области установила новый мировой рекорд на чемпионате Европы по спортивному метанию ножа на дистанции 3 м среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта региона.
«Чемпионка набрала 590 баллов. Всего на чемпионате и первенстве континента подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей – три золотые, три серебряные и четыре бронзовые. Солдаткина, помимо золота на трёхметровой дистанции, взяла также бронзу на дистанции 5 м», – отметили в ведомстве.
Чемпионат и первенство Европы прошли в Калининграде во дворце спорта «Янтарный». Метатели соревновались в поражении мишеней с расстояния от 3 до 9 м. Главной задачей было набрать максимальное количество баллов из 600 возможных, воспользовавшись десятью сериями метаний по три попытки в каждой.



В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из России, Белоруссии, Греции, Сербии, Литвы и Латвии.

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#спорт
#минспорта мо
#чемпионат европы
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#подмосковье
#московская область
Тренерский штаб Талалаева покинул ФК «Химки»
20 июня 2024, 22:49

Фото: сайт ФК «Химки»

Тренерский штаб Андрея Талалаева покидает футбольный клуб «Химки». Контракт с 51‑летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте команды.
«Вместе с главным тренером Талалаевым из клуба уходят тренеры Юрий Нагайцев, Сергей Рыжиков и Серджио Джовани, глава селекционного отдела Андрей Талалаев-младший, аналитик Антон Мельниченко и массажист Марат Ишмурзин», – говорится в сообщении.
В клубе поблагодарили специалистов за сотрудничество и достигнутые результаты, а также пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Талалаев возглавлял «Химки» с апреля прошлого года. По итогам сезона‑2023/24 команда стала победителем Первой лиги и вернулась в Российскую футбольную премьер‑лигу.

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#спорт
#фк химки
#тренер
#футбол
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные пловцы стали призерами на Играх БРИКС
20 июня 2024, 18:04

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Пловцы из Подмосковья завоевали первые медали на Играх БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Представители Московской области открыли счёт медалям на соревнованиях по плаванию в рамках международных Игр стран БРИКС в Казани.

«В финальном заплыве на 100 метров баттерфляем подмосковный пловец Герман Зажирский показал лучшее время — 52,54 секунды. Среди женщин на дистанции 200 метров баттерфляем третье место с результатом 2 минуты 13,39 секунды заняла Дарья Рогожинова из Московской области», — поделились в министерстве.

Соревнования по плаванию на Играх стран БРИКС проходят с 19 по 21 июня в спорткомплексе «Дворец водных видов спорта» в Казани.

Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в Казани. В столицу Татарстана приехали более 4000 спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

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#подмосковье
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В Одинцове пройдет футбольный матч проекта «Выходи во двор»
20 июня 2024, 15:50

Фото: istockphoto / matimix

Легенды российского футбола 29 июня проведут матч с жителями Одинцова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
29 июня на стадионе «Центральный» в Одинцове состоится футбольный матч между звёздами отечественного футбола и любительской командой. Это уже четвёртое противостояние именитых игроков с любительскими сборными в рамках нового летнего сезона проекта «Выходи во двор».

«В составе звёздной сборной выйдут такие прославленные футболисты, как Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, а также Александр Филимонов в воротах. Капитаном команды станет Дмитрий Аленичев — победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии», — поделились в пресс-службе.

По сложившейся доброй традиции футболисты из команды легенд проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций. Дата проведения матча — 29 июня 2024 года. Место проведения — Московская область, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д. 19, стадион «Центральный».

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Подмосковные фехтовальщики завоевали три медали Игр БРИКС
20 июня 2024, 15:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали фехтовальщики из Московской области на международных Играх стран БРИКС, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую награду получил представитель Московской области Георгий Бруев в фехтовании на шпагах. В финале он победил другого россиянина — Артёма Саркисяна», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль Игр БРИКС завоевала подмосковная рапиристка Анна Соловьёва: в финальной встрече она уступила Марте Мартьяновой, также представляющей Россию.

А бронзу выиграла двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян в соревновании саблисток. При этом весь пьедестал заняли представительницы России: золото завоевала Софья Великая, а серебряную медаль — Ольга Никитина.

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#брикс
#минспорта мо
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В «Химках» сравнили Акинфеева с выдержанным вином
20 июня 2024, 15:27

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин сравнил вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева с выдержанным вином.
Напомним, 24 мая стало известно, что 38-летний Акинфеев подписал контракт с ЦСКА на два года. Он планирует играть до 40 лет.

«Игорь и сейчас приятное впечатление производит. Акинфеев – как хорошо выдержанное вино. Он с юных лет поднял для себя планку, которую держит на протяжении уже больше 20 лет. Для меня Игорь в России – это эталон вратаря и большой профессионал», – сказал Нетфуллин в разговоре с Metaratings.ru.

Напомним, Акинфеев – воспитанник ЦСКА, там он играет на протяжении всей своей карьеры. Он провел за команду 765 матчей, при этом в 318 из них не пропустил ни одного мяча.

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#вино
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#урал
#краснодар
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Подмосковная теннисистка Приданкина завоевала золото Игр БРИКС
20 июня 2024, 14:52

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую медаль выиграла на международных Играх стран БРИКС теннисистка из Московской области Елена Приданкина, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Представительница Подмосковья Елена Приданкина участвовала в соревнованиях в составе сборной России — вместе со своими соотечественницами Екатериной Маклакановой и Полиной Кудерметовой. В первом финальном матче Полина Кудерметова одержала победу над представительницей Белоруссии Эвелиной Ласкевич, а Елена Приданкина выиграла у Дарьи Хомуцианской», — говорится в сообщении.
По итогам встреч золото забрала российская сборная, серебро досталось белорусским спортсменкам, а бронзовую медаль завоевали теннисистки из Индии.

Теннисный турнир в рамках Игр БРИКС проходил в Казани с 12 по 19 июня.

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#теннис
#брикс
#игры
#спорт
#минспорта мо
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Слова Амарала о целях «Спартака» сравнили с японской поговоркой
20 июня 2024, 11:16

Фото: iStock/Rost-9D

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сравнила слова спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала о целях клуба в новом сезоне с японской поговоркой «У самурая нет цели, есть только путь».
Напомним, Амарал обратился к болельщикам и сказал, что не обещает болельщикам титулов, но организует в «Спартаке» процесс.

«Слова спортивного директора Амарала о целях в клубе напоминают известную поговорку «у самурая нет цели, есть только путь». Подобное есть в другом российском футбольном клубе, «Краснодаре». У них тоже все не ради титулов, а ради самого процесса», — заявила Салихова в беседе с Metaratings.ru.

По её словам, главное, чтобы Амарал «не сделал харакири» по окончании сезона.

Сезон‑2023/24 ФК «Спартак» завершил на пятой строчке в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» стали активно интересоваться защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

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#спартак
#урал
#краснодар
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Хоккеист Филатов заявил, что «Эдмонтон» — в игре
19 июня 2024, 22:45

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов оценил финальную серию Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз».
«Можно смело сказать, что «Эдмонтон» в игре. Счет 3-2, серия едет в Канаду. Ключевым фактором стало то, что до третьего периода пятой игры «Эдмонтон» выиграл шесть периодов подряд. По качеству и содержанию игры нефтяники сильнее своего соперника», — заявил Филатов в беседе с «РБ Спорт».

Он также добавил, что в первом матче «Эдмонтон» полностью переиграл «Флориду» по голевым моментам. Однако «Флорида» не сломалась и в прошлой игре реабилитировалась.

Напомним, «Эдмонтон» выиграл в пятом матче со счетом 5:3. Шестая игра состоится в ночь с 21 на 22 июня.

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Хоккеист Филатов: Макдэвид — лучший за всю историю хоккея
19 июня 2024, 22:38

Фото: iStock/mikeorlov

Бывший нападающий молодежной хоккейной сборной РФ Никита Филатов считает нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида лучшим игроком за всю историю хоккея.
«Я бы очень хотел, чтобы серия перешла в седьмой матч. Для болельщиков хоккея это идеально. Макдэвид — лучший за всю историю хоккея. Он должен получить Конн Смайт Трофи. Но мне также хочется, чтобы русские ребята из «Флориды» получили кубок», — заявил Филатов в разговоре с «РБ Спорт».

При этом он отметил, что, если Коннор перевернет серию со счета 0-3 практически самостоятельно, то это войдет в легенду. Сейчас «Эдмонтон Ойлерз», где играет Коннор, уступает «Флориде» со счетом 2-3.

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