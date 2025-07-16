Дьяков: «Спартаку» будет тяжело бороться даже за 3 место в новом сезоне РПЛ

16 июля 2025, 16:50

Фото: iStock/Pixfly

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков высказался о перспективах команды в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ). По его словам, которые приводит Metaratings.ru, московский клуб – не претендент на «золото». Более того, нынешний состав «красно-белых» вряд ли сможет бороться даже за третье место.





Экс-футболист подчеркнул, что «Спартак» провалил весеннюю часть чемпионата, заняв лишь четвертое место, и не показал значительного прогресса в трансферной политике. По его словам, команде критически не хватает усиления в защите, в то время как единственным приобретением стал нападающий Антон Заболотный.

«Для меня нынешний «Спартак» – не претендент в борьбе за «золото». С этим составом крайне тяжело будет бороться даже за третье место», – заявил Дьяков.