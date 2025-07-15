Гасилин назвал топ-5 лучших бомбардиров нового сезона РПЛ

15 июля 2025, 17:43

Фото: iStock/matimix

Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин перечислил бомбардиров, которые, по его мнению, лучше всех смогут проявить себя в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом он рассказал в беседе с Metaratings.