Гасилин назвал топ-5 лучших бомбардиров нового сезона РПЛ
Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин перечислил бомбардиров, которые, по его мнению, лучше всех смогут проявить себя в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом он рассказал в беседе с Metaratings.
Спортсмен назвал колумбийского футболиста Джона Кордобу, играющего за «Краснодар», Мирлинда Даку, продлившего контракт с «Рубином», и нападающего «Локомотива» Николая Комличенко.
Также Гасилин указал на Луиса Энрике – крайнего нападающего петербургского «Зенита», который, по его мнению, может в этом году показать результат в 13+10.
Футболист подытожил, составив свой топ-5 игроков, которых ждёт успех в предстоящем сезоне: Кордоба, Луис Энрике, Дуку, Комличенко и Сергеев – бомбардир московского «Динамо» и национальной сборной России.
Новый сезон РПЛ стартует 18 июля с матча между «Динамо» и «Балтикой». Встреча состоится на столичном стадионе «ВТБ Арена» в 20:30. Остальные матчи тура запланированы на выходные – 19 и 20 июля.
Читайте также: