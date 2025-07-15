Губерниев высказался о запрете мяса в ЦСКА: «Не хватит силёнок на борьбу»
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев удивлён информацией о том, что главный тренер ЦСКА Фабио Челестини запретил игрокам употреблять в пищу мясо.
Журналист в беседе с Metaraitings отметил, что это крайне «тёмная история». Игрокам, по его словам, без мяса не хватит сил на борьбу за чемпионство. К тому же он добавил, что команда отнюдь не вегетарианская.
Ранее футболист ЦСКА Кирилл Глебов в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что тренерский штаб клуба запретил футболистам употреблять в пищу мясо. Спортсмен выразил надежду, что это нововведение пойдёт на пользу команде.
ЦСКА стартует в новом сезоне РПЛ выездным матчем с «Оренбургом». Встреча состоится 21 июля и начнётся в 17:30 мск.
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