Экс-директор «Зенита» Черкасов: Надеюсь, клубы РФ не войдут в Суперлигу

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«Надеюсь, у наших клубов не будет возможности стать участниками Суперлиги. Технически шанс попасть туда больше, чем играть под эгидой УЕФА, потому что любая коммерческая история куда как более демократичная. Взять ту же НХЛ, там Овечкину никто ни за что не предъявляет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Черкасов.
По его мнению, при возникновении Суперлиги участие в ней будут принимать топы из Лиги чемпионов.
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