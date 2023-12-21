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Губерниев о Суперлиге: «К российскому футболу эта новость не имеет отношения»

21 декабря 2023, 15:24
Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что новость о признании Европейским судом незаконности запрета Суперлиги в 2021 году со стороны ФИФА и УЕФА не важна для российского футбола.
«К российскому футболу эта новость не имеет вообще никакого отношения. Более того, даже если бы ситуация была иной, наши шансы на попадание в эту Суперлигу были бы минимальны, как мне кажется. <…> Никакой российский клуб в обозримой перспективе не будет туда приглашен. И не только в Суперлигу, но и в Лигу чемпионов и в Лигу Европы», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Губерниев.

Кроме того, он добавил, что такое решение негативно отразится на европейском и мировой футболе.


Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов заявил, что создание Суперлиги может задавить весь действующий футбол.

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#суд
#спорт
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#уефа
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Экс-глава «Москвы» Белоус: «Создание Суперлиги напоминает рейдерский захват»
21 декабря 2023, 15:31

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус заявил о том, что Суперлига является сомнительным проектом, который может разрушить существующую систему в футболе.
«С созданием Суперлиги рушится целая система календаря, выхода в плей-офф еврокубков. Её создание напоминает рейдерский захват. УЕФА и ФИФА сделали всё, чтобы футбол стал самым популярным видом спорта мире, приносил миллиарды. Скорее всего, бенефициар этой идеи США. Все эти разговоры о бесплатных трансляциях — в пользу бедных. Болельщики английских команд были против Суперлиги, потому что в этом соревновании будут участвовать только пять-шесть команд из АПЛ», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Белоус.

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Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету Суперлиги
#суд
#спорт
#футбол
#уефа
#россия
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Тарханов заявил об опасности создания Суперлиги
21 декабря 2023, 15:10

Фото: istockphoto.com/efks

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов заявил, что создание Суперлиги может задавить весь действующий футбол.
«Создание Суперлиги задавит существующий футбол, так как в этом турнире будут играть только ведущие команды. В Лиге чемпионов мы видим такие истории, как выход в плей-офф того же «Копенгагена». Большинство клубов, особенно маленьких, — против создания этого турнира. Должно быть определённое равенство», — пояснил в беседе с RT Тарханов.

Вместе с тем, Европейский суд признал незаконным запрет ФИФА и УЕФА на создание Суперлиги.

Ранее спортивный обозреватель, телекомментатор Алексей Осин высказал мнение о том, что большинство российских спортсменов несмотря на санкции и запрет на выступления на международных соревнованиях остались вместе с Родиной.

«Они сохраняют гражданство России, принимают участие в тех соревнованиях, которые проходят на нашей территории. Могут ли ещё быть случаи смены гражданства? Наверное, могут. Будут ли они массовыми? Я считаю, что нет. Но это моё мнение. Действительность может это опровергнуть», — прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом» Тарханов.

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#санкции
#футбол
#запрет
#мнение
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Татьяна Навка рассказала, что спецслужбы Украины запугивали её родственников
21 декабря 2023, 14:12

Фото: istockphoto/proBAKSTER

Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что украинские спецслужбы запугивали её родственников. Они требовали давать интервью и проводили долгие допросы.
Татьяна Навка родилась в украинском Днепропетровске в 1975 году, напоминает РИА Новости. После распада СССР она выступала за Белоруссию, а с 1998 года — за Россию. Она замужем за пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым. Татьяна рассказала, что у неё на Украине осталось огромное количество родственников.

Вот к ним-то и приходили сотрудники украинских спецслужб. По словам спортсменки, их запугивали, провоцировали давать какие-то интервью, проводили долгие допросы. Татьяна призналась, что на волне антироссийской пропаганды, льющейся со страниц украинских СМИ, некоторые родные какое-то время с ней не разговаривали. Не добавляло теплоты в отношениях и те неприятности, которые им доставляли украинские спецслужбы из-за российской фигуристки. Навка говорит, что понимает своих друзей и родных на Украине, сочувствует и не осуждает их.

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#ссср
#сотрудники
#интервью
#рф
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Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету Суперлиги
21 декабря 2023, 13:15

Фото: istockphoto/Denis Linine

Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги и участия в ней сильнейших команд Старого света.
Об этом говорится в релизе, распространённом пресс-службой правовой организации. В документе указывается, что ФИФА и УЕФА не обладают монополией1 на проведение международных клубных соревнований. Турниры между командами, такие, например, как Суперлига, вполне могут быть организованы в соответствие с европейскими законами. Запрещая их, ФИФА и УЕФА пользуются своим доминирующим положением.

Также в релизе подчёркивается, что решение суда не означает, что проект Суперлиги обязательно должен быть одобрен. Суд не выносит решения по данному конкретному проекту, а формулирует только общее правило, согласно которому он имеет право на существование.

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#суд
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#уефа
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Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска отметил 70-летие звездным ретро-матчем
21 декабря 2023, 09:50

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Воскресенске отметили юбилей ХК «Химик» звездным ретро-матчем. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Большой праздник 70-летия ХК «Химик» прошел в Ледовом дворце. На трибунах собрались Свыше 3000 зрителей пришли посмотреть за игрой профессиональных спортсменов.

«От имени губернатора Московской области поздравляю всех с этим праздником. «Химик» – это история Подмосковья и отечественного хоккея. Это настоящее и будущее мальчишек, которые занимаются этим видом спорта. А с такими болельщиками хоккей, без сомнения, будет жить. «Химик» – чемпион!» – поздравил клуб и болельщиков министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

До начала матча для всех гостей были организованы различные мастер-классы, викторина «Славная история воскресенского хоккея», автограф-сессия с чемпионами ВХЛ и фотозона с Кубком Петрова.

Стоит отметить, что на торжественном открытии мероприятия министр вручил знак «За заслуги перед Московской областью» I степени ветерану ХК «Химик», президенту Федерации хоккея МО Валерию Каменскому, знак «За заслуги перед Московской областью» III степени получили главный тренер «Химика» Игорь Гришин и капитан команды, обладатель Кубка Петрова Олег Губин.

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#подмосковье
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Сборная России по футболу сыграет с Сербией в марте 2024 года
20 декабря 2023, 22:49

Фото: iStock/Pixfly

Сборная России по футболу в марте 2024 года сыграет товарищеский матч с сербской сборной. Об этом пишет РИА Новости.
«С сербами есть контракт, он подписан. С Боснией не было контракта, был от них интерес. Мы подтвердили, что готовы сыграть. Согласование от УЕФА получили», — цитирует агентство слова президента РФС Александра Дюкова.

Он добавил, что нужно стремиться к тому, чтобы стадионы в России не пустели и играть у себя, так как многие российские регионы были бы рады увидеть игру сборной. Поэтому необходимо проводить домашние матчи с приглашёнными командами.

Футбольный матч с Сербией станет для сборной РФ четвёртым. После того как команду отстранили от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА, она проводит только товарищеские матчи. Так, россияне уже успели сыграть с командами, Кубы, Камеруна и Ирака.

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#уефа
#россияне
#регионы
#контракт
#рф
#сербия
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Депутат Свищев об отстранении киберспортсменов: «Отвратительный поступок»
20 декабря 2023, 18:14

Фото: istockphoto.com/Smederevac

Глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал дисквалификацию российских киберспортсменов из команды Virtus.pro с турнира на Мальте отвратительным поступком.
Он предположил, что с российскими киберспортсменами могли так поступить для того, чтобы избавиться от сильных конкурентов.

«Это отвратительный поступок организаторов и спонсоров турнира. Ничего спортивного здесь нет. Ребята достаточно известные, и либо их сняли по национальному признаку, либо их сняли как конкурентов, так как они одни из ведущих спортсменов мира с достаточно большим опытом побед. Докопались, как говорится, до национального признака, а на самом деле просто убрали сильных конкурентов», — пояснил в беседе с Газета.ру Свищев.

Парламентарий добавил, что такой поступок требует жёстких реакции и ответа наших спортивных функционеров для того, чтобы подобное больше не повторялось.

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#меры
#спорт
#киберспорт
#россия
#мир
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Тренер Бояринцев выразил надежду на возвращение к работе в Новом году
20 декабря 2023, 17:17

Фото: istockphoto.com/Liountmila Korelidou

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказал надежду на возвращение к работе в следующем году.
«Сейчас никаких предложений у меня нет, нахожусь в отпуске и готовлюсь к праздникам. Не думаю, что в зимний подготовительный период поступят какие-то предложения, обычно это происходит во время весенней части чемпионата. В тренерской работе высокая конкуренция, поэтому загадывать на будущее сложно. Надеюсь, что варианты у меня появятся и я вернусь к работе в следующем году», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Бояринцев.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в этом сезоне буквально ведёт игру команды и является одним из её лидеров.

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#спорт
#тренер
#будущее
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Глава РФС Дюков заявил о прогрессе в отношениях с УЕФА
20 декабря 2023, 17:09

Фото: istockphoto.com/master1305

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сейчас в отношениях с УЕФА наблюдается некоторый прогресс.
Так он прокомментировал решение исполкома РФС об отказе вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных команды в официальных соревнованиях. Нам важно, чтобы эта ситуация быстрее разрешилась. Сейчас есть определенный прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности, есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров. У нас есть определённое время для принятия решений», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Дюков.

При этом, он подчеркнул, что возможность сменить конфедерацию останется, и РФС сможет принять это решение при необходимости и в другое время. Кроме того, специалист объяснил, что гарантий принятия в АФК нет, и переход обладает рядом сложностей несмотря на поддержку нас со стороны некоторых стран.

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#спорт
#уефа
#рпл
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