Губерниев о Суперлиге: «К российскому футболу эта новость не имеет отношения»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что новость о признании Европейским судом незаконности запрета Суперлиги в 2021 году со стороны ФИФА и УЕФА не важна для российского футбола.
«К российскому футболу эта новость не имеет вообще никакого отношения. Более того, даже если бы ситуация была иной, наши шансы на попадание в эту Суперлигу были бы минимальны, как мне кажется. <…> Никакой российский клуб в обозримой перспективе не будет туда приглашен. И не только в Суперлигу, но и в Лигу чемпионов и в Лигу Европы», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Губерниев.
Кроме того, он добавил, что такое решение негативно отразится на европейском и мировой футболе.
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