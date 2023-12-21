Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Стал известен формат будущей европейской Суперлиги по футболу

Стал известен формат будущей европейской Суперлиги по футболу

В европейской Суперлиге по футболу будут играть 64 команды
21 декабря 2023, 15:23
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

После принятия решения Европейского суда о неправомерности принятого УЕФА и ФИФА запрета Суперлиги, компания A22 Sports, которая теперь отвечает за реализацию проекта данного турнира, опубликовала его формат. В соревнованиях примут участие 64 команды.

Как указано на сайте компании, клубы будут разделены на три лиги соответственно их классу. В Звёздной и Золотой лигах будет по 16 команд, в Голубой — 32. Команды в лигах будут разбиты на группы, по восемь в каждой. Таким образом, каждая из команд проведёт минимум по 14 матчей. Игры будут проводиться по средам, чтобы не мешать внутренним чемпионатам. В плей-офф будут разыгрываться путёвки на повышение в классе. В финале Звёздной лиги определится победитель всей Суперлиги.

Напомним, с идеей Суперлиги выступили в 2021 году 12 ведущих европейских клубов. Этот замысел встретил резкий отпор ФИФА и УЕФА, почувствовавших угрозу своей гегемонии в проведении международных турниров. Под давлением спортивных организаций почти все клубы отказались от идеи участия в Суперлиге, за исключением испанских грандов «Барселоны» и «Реала». Эти клубы подали иск против ФИФА и УЕФА в Европейский суд, который признал действия международных футбольных ассоциаций неправомерными. Таким образом, идея Суперлиги возродилась.

Читайте также:

Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету Суперлиги

Экс-глава «Москвы» Белоус: «Создание Суперлиги напоминает рейдерский захват»

Тарханов заявил об опасности создания Суперлиги
#суд
#компании
#уефа
#игры
#футбол
#турнир
#чемпионат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Горнолыжники из Подмосковья стали призерами Кубка России
21 декабря 2023, 16:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами соревнований по горнолыжному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 17 по 20 декабря в Кусе Челябинской области прошел третий этап Кубка России по горнолыжному спорту.

По итогам соревнований в дисциплине «слалом» среди мужчин подмосковный спортсмен Семён Ефимов занял первое место, опередив представителей Санкт-Петербурга и Челябинской области на более чем на секунду.

Кроме этого, в женском зачете «слалом-гигант» среди женщин Виталина Гирина из Московской области стала бронзовым призером. Спортсменка уступила долю секунд горнолыжницам из Камчатского края и Москвы.

Стоит отметить, что следующие соревнования пройдут 23 декабря в Москве на Воробьевых горах.

Читайте также:

Спортсмены из Подмосковья стали победителями Кубка России по сноубордингу

Старт лыжному сезону в Красногорске дали соревнования на стадионе «Зоркий»

Сборная Подмосковья стала бронзовым призёром Кубка России по дзюдо
#соревнования
#спортсмены
#приз
#горные лыжи
#подмосковье
#победители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья могут принять участие в региональном турнире по понд-хоккею
21 декабря 2023, 15:54

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Регистрация на региональный турнир по понд-хоккею продолжается. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
17 февраля 2024 года состоится турнир по по понд-хоккею в Московской области.

Данные соревнования среди любителей и профессионалов пройдут в Московской области уже в четвертый раз.

«К участию в любительском турнире по уличному хоккею Pond Hockey допускаются все желающие в возрасте от 14 лет. Игры будут проходить в формате «четыре на четыре» без вратарей, а состав каждой команды не должен превышать 7 человек. Соревнования включают два дивизиона — любительский и профессиональный», - отметили в ведомстве.

Кроме этого, традиционно в мероприятии приму участие легенды отечественного хоккея и звезды КХЛ, а также популярные блогеры.

Стоит отметить, что заявки принимаются до 14 февраля на официальном сайте турнира.

Читайте также:

В подмосковных парках открыли более 50 лыжных трасс из запланированных 166

Российский вратарь Георгиев установил новое достижение в НХЛ

Подольская команда обыграла легенд хоккея в рамках проекта «Выходи во двор»
#турнир
#данные
#соревнования
#звёзды
#человек
#игры
#кхл
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Булыкин заявил об отсутствии смысла для РФС перехода в Азию
21 декабря 2023, 15:41

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил о том, что для РФС действительно нет никакого смысла переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Смысла переходить особого нет. Забанить могут везде, но в европейскую лигу тогда будет не вернуться. А по уровню, качеству и деньгам европейская гораздо перспективнее, чем азиатская. Думаю, спроси сейчас кого-нибудь про клубы из Азии, и вам не скажут, как называется команда, за которую играет Криштиану Роналду», — пояснил в беседе с Газета.ру Булыкин.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола и остаться в УЕФА.

Читайте также:

Исполком РФС решил отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

Гаджиев: «Решение РФС остаться в УЕФА с уверенностью можно назвать взвешенным»

Глава РФС Дюков заявил о прогрессе в отношениях с УЕФА
#уефа
#спорт
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-глава «Москвы» Белоус: «Создание Суперлиги напоминает рейдерский захват»
21 декабря 2023, 15:31

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус заявил о том, что Суперлига является сомнительным проектом, который может разрушить существующую систему в футболе.
«С созданием Суперлиги рушится система календаря, выхода в плей-офф еврокубков. Её создание напоминает рейдерский захват. УЕФА и ФИФА сделали всё, чтобы футбол стал самым популярным видом спорта мире, приносил миллиарды. Скорее всего, бенефициар этой идеи США. Все эти разговоры о бесплатных трансляциях — в пользу бедных. Болельщики английских команд были против Суперлиги, потому что в этом соревновании будут участвовать только пять-шесть команд из АПЛ», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Белоус.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также заявлял, что новость о признании Европейским судом незаконности запрета Суперлиги в 2021 году со стороны ФИФА и УЕФА не важна для российского футбола.

Читайте также:

Губерниев о Суперлиге: «К российскому футболу эта новость не имеет отношения»

Тарханов заявил об опасности создания Суперлиги

Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету Суперлиги
#суд
#спорт
#футбол
#уефа
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губерниев о Суперлиге: «К российскому футболу эта новость не имеет отношения»
21 декабря 2023, 15:24

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что новость о признании Европейским судом незаконности запрета Суперлиги в 2021 году со стороны ФИФА и УЕФА не важна для российского футбола.
«К российскому футболу эта новость не имеет вообще никакого отношения. Более того, даже если бы ситуация была иной, наши шансы на попадание в эту Суперлигу были бы минимальны, как мне кажется. <…> Никакой российский клуб в обозримой перспективе не будет туда приглашен. И не только в Суперлигу, но и в Лигу чемпионов и в Лигу Европы», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Губерниев.

Кроме того, он добавил, что такое решение негативно отразится на европейском и мировой футболе.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов заявил, что создание Суперлиги может задавить весь действующий футбол.

Читайте также:

Тарханов заявил об опасности создания Суперлиги

Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету Суперлиги

Татьяна Навка рассказала, что спецслужбы Украины запугивали её родственников
#суд
#спорт
#футбол
#уефа
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тарханов заявил об опасности создания Суперлиги
21 декабря 2023, 15:10

Фото: istockphoto.com/efks

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов заявил, что создание Суперлиги может задавить весь действующий футбол.
«Создание Суперлиги задавит существующий футбол, так как в этом турнире будут играть только ведущие команды. В Лиге чемпионов мы видим такие истории, как выход в плей-офф того же «Копенгагена». Большинство клубов, особенно маленьких, — против создания этого турнира. Должно быть определённое равенство», — пояснил в беседе с RT Тарханов.

Вместе с тем, Европейский суд признал незаконным запрет ФИФА и УЕФА на создание Суперлиги.

Ранее спортивный обозреватель, телекомментатор Алексей Осин высказал мнение о том, что большинство российских спортсменов несмотря на санкции и запрет на выступления на международных соревнованиях остались вместе с Родиной.

«Они сохраняют гражданство России, принимают участие в тех соревнованиях, которые проходят на нашей территории. Могут ли ещё быть случаи смены гражданства? Наверное, могут. Будут ли они массовыми? Я считаю, что нет. Но это моё мнение. Действительность может это опровергнуть», — прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом» Тарханов.

Читайте также:

Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету Суперлиги

Татьяна Навка рассказала, что спецслужбы Украины запугивали её родственников

Депутат Свищев об отстранении киберспортсменов: «Отвратительный поступок»
#санкции
#футбол
#запрет
#мнение
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная команда стала дважды бронзовым призером на международном турнире по дзюдо
21 декабря 2023, 14:38

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Подмосковья по дзюдо дважды заняла третье командное место на международном турнире имени Тагира Хайбулаева. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международные соревнования по дзюдо, которые были приурочены к к 10-летию победы на Олимпийских играх в Лондоне Заслуженного мастера спорта России Тагира Хайбулаева прошли в Санкт-Петербурге.

Свыше 1700 спортсменов из 60 регионов России, а также Греции, Монголии, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии приняли участие в турнире.

Сборная Московской области по итогам турнира завоевала два третьих места в общекомандном зачёте, уступив сборным командам Москвы и Санкт-Петербурга.

Также в зачете среди федеральных округов Центральный федеральный округ по баллам удостоился двух первых мест.

Стоит отметить, что в личных зачетах спортсмены Московской области выиграли семь золотых, одну серебряную и семь бронзовых медалей.

Читайте также:

Химкинская спортсменка Лапшина стала вице-чемпионкой Европы по тайскому боксу

Подмосковные спортсменки стали обладателями золота на первенстве ЦФО по волейболу

Сборная Подмосковья стала бронзовым призёром Кубка России по дзюдо
#дзюдо
#соревнования
#спортсмены
#победители
#подмосковье
#сборная
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Татьяна Навка рассказала, что спецслужбы Украины запугивали её родственников
21 декабря 2023, 14:12

Фото: istockphoto/proBAKSTER

Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что украинские спецслужбы запугивали её родственников. Они требовали давать интервью и проводили долгие допросы.
Татьяна Навка родилась в украинском Днепропетровске в 1975 году, напоминает РИА Новости. После распада СССР она выступала за Белоруссию, а с 1998 года — за Россию. Она замужем за пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым. Татьяна рассказала, что у неё на Украине осталось огромное количество родственников.

Вот к ним-то и приходили сотрудники украинских спецслужб. По словам спортсменки, их запугивали, провоцировали давать какие-то интервью, проводили долгие допросы. Татьяна призналась, что на волне антироссийской пропаганды, льющейся со страниц украинских СМИ, некоторые родные какое-то время с ней не разговаривали. Не добавляло теплоты в отношениях и те неприятности, которые им доставляли украинские спецслужбы из-за российской фигуристки. Навка говорит, что понимает своих друзей и родных на Украине, сочувствует и не осуждает их.

Читайте также:

Тарасова назвала Костомарова настоящим героем

Фигуристка Дробязко заявила, что не сохранит паспорт Литвы ценой предательства России

Навка рассказала о первой встрече с Костомаровым после его выписки
#сми
#ссср
#сотрудники
#интервью
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету Суперлиги
21 декабря 2023, 13:15

Фото: istockphoto/Denis Linine

Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги и участия в ней сильнейших команд Старого света.
Об этом говорится в релизе, распространённом пресс-службой правовой организации. В документе указывается, что ФИФА и УЕФА не обладают монополией1 на проведение международных клубных соревнований. Турниры между командами, такие, например, как Суперлига, вполне могут быть организованы в соответствие с европейскими законами. Запрещая их, ФИФА и УЕФА пользуются своим доминирующим положением.

Также в релизе подчёркивается, что решение суда не означает, что проект Суперлиги обязательно должен быть одобрен. Суд не выносит решения по данному конкретному проекту, а формулирует только общее правило, согласно которому он имеет право на существование.

Читайте также:

Сборная России по футболу сыграет с Сербией в марте 2024 года

Гаджиев: «Решение РФС остаться в УЕФА с уверенностью можно назвать взвешенным»

ФИФА назвал претендентов на титул лучшего игрока 2023 года
#суд
#проект
#уефа
#право
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф