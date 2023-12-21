Стал известен формат будущей европейской Суперлиги по футболу

Фото: istockphoto/FotografieLink
После принятия решения Европейского суда о неправомерности принятого УЕФА и ФИФА запрета Суперлиги, компания A22 Sports, которая теперь отвечает за реализацию проекта данного турнира, опубликовала его формат. В соревнованиях примут участие 64 команды.
Напомним, с идеей Суперлиги выступили в 2021 году 12 ведущих европейских клубов. Этот замысел встретил резкий отпор ФИФА и УЕФА, почувствовавших угрозу своей гегемонии в проведении международных турниров. Под давлением спортивных организаций почти все клубы отказались от идеи участия в Суперлиге, за исключением испанских грандов «Барселоны» и «Реала». Эти клубы подали иск против ФИФА и УЕФА в Европейский суд, который признал действия международных футбольных ассоциаций неправомерными. Таким образом, идея Суперлиги возродилась.
Читайте также:
Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету Суперлиги
Экс-глава «Москвы» Белоус: «Создание Суперлиги напоминает рейдерский захват»
Тарханов заявил об опасности создания Суперлиги
Александр Бойцов