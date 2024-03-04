Экс-футболист «Спартака» Гладилин прокомментировал возвращение Промеса в Россию

Две золотые медали завоевали представительницы Московской области Александра Ушакова и Александра Белова на международных и всероссийских соревнованиях по велокроссу, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.

«Александра Ушакова взяла золотую медаль на соревновании среди женщин. А Александра Белова стала лучшей в заезде среди девушек 13-14 лет», — отмечается в сообщении.



Соревнования по велокроссу проводились с 1 по 3 марта в посёлке Псебай Краснодарского края. Заезды проводились в нескольких возрастных группах: среди девушек 13-14 лет, девушек 15-16 лет, юниорок 17-18 лет и женщин.



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