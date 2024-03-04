Экс-футболист «Спартака» Гладилин прокомментировал возвращение Промеса в Россию

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Отмечается, что Промесу удалось избежать серьёзного наказания. За содеянное он выплатит штраф и 5 марта прилетит в Москву.
Собеседник «РБ Спорт» напомнил, что в отношении Промеса было возбуждено дело о наркотиках. Если он просто давал деньги своим родственникам, а они занимались сбытом наркотиков, то претензий к Промесу быть не может. Но если дело обстоит иначе, «Спартаку» нужно думать, что делать с игроком после всех этих инцидентов.
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