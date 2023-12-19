Экс-глава «Локомотива» Смородская не увидела страшного в иностранных тренерах

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«Иностранные тренеры в РПЛ? В этом нет ничего плохого. Понятно, что всех подряд приглашать не надо — среди иностранцев тоже есть низкокачественные специалисты. Но это абсолютно нормальное явление. Тем более, что хороших российских тренеров почти нет. Все лучшие уже заняты», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.
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