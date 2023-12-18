Аршавин назвал возможного спортдиректора «Спартака» Рибалту профессионалом

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, который перене тяжелую болезнь, повлекшую за собой ампутацию конечностей, впервые выступил на коньках в шоу, посвященном юбилею известного продюсера и хореографа Ильи Авербуха. Об этом сообщили в пресс-службе шоу Авербуха.