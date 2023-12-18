Аршавин назвал возможного спортдиректора «Спартака» Рибалту профессионалом

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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что Хавьер Рибалта, которого могут назначить на пост спортивного директора «Спартака», профессионалом.
«Считаю его профессионалом. Он знает реалии России, а также знает международный рынок. Хорошее приобретение для «Спартака». С ним клуб станет сильнее», — отметили в беседе с «РБ Спорт» Аршавин.Отмечается, что сейчас пост спортивного директора в московском клубе занимает англичанин Пол Эшуорт.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в этом сезоне буквально ведёт игру команды и является одним из её лидеров.
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