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Аршавин назвал возможного спортдиректора «Спартака» Рибалту профессионалом

18 декабря 2023, 15:42
Фото: istockphoto.com/FOTOKITA

Фото: istockphoto.com/FOTOKITA

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что Хавьер Рибалта, которого могут назначить на пост спортивного директора «Спартака», профессионалом.
«Считаю его профессионалом. Он знает реалии России, а также знает международный рынок. Хорошее приобретение для «Спартака». С ним клуб станет сильнее», — отметили в беседе с «РБ Спорт» Аршавин.

Отмечается, что сейчас пост спортивного директора в московском клубе занимает англичанин Пол Эшуорт.


При этом, сам Рибалта занимал должность спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в этом сезоне буквально ведёт игру команды и является одним из её лидеров.

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Сборная Подмосковья стала бронзовым призёром Кубка России по дзюдо
18 декабря 2023, 15:45

Фото: пресс-служба Федерации дзюдо РФ

Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачёте Кубка России по дзюдо. Возглавила зачёт команда Москвы, второй результат – у представителей Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Всего подмосковные дзюдоисты завоевали три бронзовые медали в соревнованиях мужчин и женщин. Так, в весовой категории до 81 кг на третью ступень пьедестала поднялся Георгий Елбакиев. У женщин весе до 48 кг третье место заняла Марина Воробьёва. А Эльвира Донцова замкнула тройку лучших в категории до 70 кг.

Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин проходил 14-18 декабря в Нижнем Новгороде.

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Тренер Силкин назвал Сперцяна одним из лидеров «Краснодара»
18 декабря 2023, 15:30

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в этом сезоне буквально ведёт игру команды и является одним из её лидеров.
«Сперцян — один из лидеров «Краснодара», он ведёт игру команды. Без него уже сложно представить «Краснодар». Видно, что он уже повзрослел, оброс мышцами. Эдуард сильно прибавил в этом году во всех компонентах. Думаю, Сперцян уже готов к тому, чтобы играть в Европе. Но самое главное, чтобы он уехал туда и играл, а не просто сидел на лавке», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Сейчас «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024.

Ранее Сергей Силкин заявил, что «Краснодар»—ЦСКА стал лучшим матчем года в РПЛ, окончившийся счётом 1:0.

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#спорт
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Третьяк: «Хоккеистам очень важна практика международных матчей»
18 декабря 2023, 15:21

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о важности Кубка Первого канала, а также о том, на сколько значимы для хоккеистов международные матчи.
«Хоккеистам очень важна практика международных матчей, привычка выходить на лёд в свитере сборной и выигрывать, защищая честь страны. Рад, что такой опыт удалось получить большому количеству молодых ребят — не только из «России 25», но и из команды «Звёзды и ВХЛ». Надеюсь, приглашение на Кубок Первого канала вдохновит их ещё больше работать, тренироваться и прогрессировать», — прокомментировал в беседе с RT Третьяк.

Кроме того, он похвалил выступление спортсменов на Кубке Первого канала.

Ранее россиянин Александр Георгиев установил новое достижение для вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Тарасова назвала Костомарова настоящим героем
18 декабря 2023, 14:59

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала фигуриста Романа Костомарова настоящим героем после его выступления с Татьяной Навкой на юбилейном шоу хореографа Ильи Авербуха в Москве.
«Настоящий герой! Меня очень тронуло, что Роман сумел встать на коньки, равно как и его выступление с Таней. Прекрасно, что она пришла и поддержала его», — прокомментировала в беседе с RT Тарасова.

Ранее олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, который перенёс тяжелую болезнь, повлекшую за собой ампутацию конечностей, впервые выступил на коньках в шоу, посвященном юбилею известного продюсера и хореографа Ильи Авербуха. Шоу «Вместе и навсегда», которое посвящено 50-летию Ильи Авербуха, проходит в воскресенье, 17 декабря, в Москве.

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#роман
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Подмосковные спортсмены выиграли восемь медалей на международном Кубке Сальникова
18 декабря 2023, 13:49

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Восемь медалей завоевали подмосковные пловцы на международном Кубке Сальникова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова» по плаванию проходили с 16 по 18 декабря в Санкт-Петербурге.

По итогам соревнований пловцы Московской области завоевали  две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Обладателями золотых медали стали Евгений Рылов на дистанции 200 м и  Юлия Ефимова на дистанции 50 м брассом. На второй ступени пьедестала расположились Александр Степанов в заплыве на 500 м и 1500 м вольным стилем и также Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 м. 

Кроме этого, в дистанции на 100 метров брассом серебро получила Юлия Ефимова.

Стоит отметить, что  бронзовыми призерами стали Герман Зажирский в заплыве на 200 метров баттерфляем и Роман Акимов на дистанции 400 метров вольным стилем. 

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#соревнования
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#спортсмены
#турнир
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Винер назвала унижением выступление спортсменов из России без флага и гимна
18 декабря 2023, 12:49

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Условия допуска для российских спортсменов унизительны. Таким мнением с ТАСС поделилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.
Она отметила, что России больше не нужно ранее заветное место на Олимпиаде в Европе, поскольку отправка туда российской художественной гимнастки будет позором и унижением. Это связано с тем, что по новым условиям спортсмены из России должны выступать в нейтральном статусе, то есть, без государственного флага и гимна. Винер заявила, что на таких условиях «мы больше никогда не будем выступать». 

Олимпийский комитет России ранее сообщил, что не будет финансировать россиян, которые согласятся выступать в нейтральном статусе. 

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#спортсмены
#олимпиада
#флаг
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Российский вратарь Георгиев установил новое достижение в НХЛ
18 декабря 2023, 11:10

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Россиянин Александр Георгиев установил новое достижение для вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он одержал свою 40-ю победу в 2023 календарном году.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ команда Георгиева «Колорадо Эвеланш» нанесла поражение «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:2. Российский вратарь в этой встрече отразил 26 из 28-ми бросков по своим воротам. Эта победа для него стала 15-й в сезоне. По этому показателю Георгиев делит второе место с голкипером «Виннипег Джетс» Коннором Хеллибайком. Лидирует вратарь «Ванкувер Кэнакс» Тэчер Демко, у которого 16 побед.

Зато по итогам календарного 2023 года российскому вратарю нет равных. У Георгиева уже 40 побед. На втором месте вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос, у которого 35 побед. Тройку лучших замыкает всё тот же Хеллибайк из «Виннипег Джетс». На его счету 34 победы.

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#матч
#хоккей
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Подольская команда обыграла легенд хоккея в рамках проекта «Выходи во двор»
18 декабря 2023, 09:15

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Жители Подольска обыграли «Легенд хоккея» по буллитам в матче проекта «Выходи во двор». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Подольске дали старт третьему зимнему сезону уникального проекта «Выходи во двор», в рамках которого звезды отечественного хоккея играют против любительских сборных Подмосковья.

«Стартовый матч третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор» собрал на трибунах ледовой арены «Витязь» в Подольске более 3,5 тысяч зрителей. Этот матч мы посвятили памяти главы городского округа Дмитрия Жарикова. Благодарю Легенд хоккея за то, что поддерживают этот проект, приезжают в разные города Подмосковья, встречаются с детьми, болельщиками и показывают пример нашему молодому поколению», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

На протяжении всей игры зрители наблюдали напряженному борьбу. Основное время матча закончилось со счётом 7:7. Победителя должна была определить серия буллитов. Счет серии открыли самые юные хоккеисты, выступавшие на открытии сезона в составах Легенд и местных жителей. 

Кроме этого, юные участники смогли забить по одной шайбе и при счете 8:8 в борьбу вступили взрослые хоккеисты.Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу любительской сборной из Подольска.

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#подмосковье
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Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после ампутации
Перенесший ампутацию конечностей Костомаров впервые выступил в шоу на коньках
17 декабря 2023, 15:53

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, который перене тяжелую болезнь, повлекшую за собой ампутацию конечностей, впервые выступил на коньках в шоу, посвященном юбилею известного продюсера и хореографа Ильи Авербуха. Об этом сообщили в пресс-службе шоу Авербуха.
Шоу «Вместе и навсегда», которое посвящено 50-летию Ильи Авербуха, проходит в воскресенье, 17 декабря, в Москве.

Ранее Костомаров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором впервые после ампутации конечностей вышел на лёд на коньках.

Напомним, что 10 января текущего года 46-летний фигурист Роман Костомаров был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у него пневмонию. В течение 175 дней спортсмен проходил лечение в медицинском учреждении. Из-за развивавшегося некроза медики приняли решение ампутировать часть ног и рук Костомарова. Кроме того, было диагностировано частичное повреждение головного мозга.

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